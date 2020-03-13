Гомес покинет Олимпик в ближайшее время

48-летний испанский главный тренер донецкого «Олимпика» Висенте Гомес покинет украинский клуб в ближайшее время.
Причины решения Гомеса не разглашаются. Специалист хотел уйти из клуба минувшей зимой из-за недовольства селекционной политикой клуба.
Гомес возглавил «Олимпик» 3-го сентября 2019-го года. Контракт Висенте с донецким клубом рассчитан на один год.
После 22-х сыгранных туров «Олимпик» занимает 11-е место в УПЛ, имея в активе 18 очков.
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Источник — ТК Футбол
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