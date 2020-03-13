Чемпионат Румынии приостановлен. В последний раз такое было из-за Чернобыля

Коронавирус вызвал приостановку футбольного первенства в еще одной стране Европы

  • 13.03.2020 10:45
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Чемпионат Румынии приостановлен. В последний раз такое было из-за Чернобыля
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Федерация футбола Румынии совместно с руководством Профессиональной футбольной лиги приняли решение о приостановке розыгрыша всех соревнований, проходящих под эгидой организаций, среди которых и Лига 1 – элитный дивизион тамошнего футбола.

Приостановка будет действовать до 31 марта и спровоцирована пандемией коронавируса, из-за которой в Европе и мире был отменен или остановлен уже не один спортивный турнир.

В последний раз розыгрыш чемпионата Румынии останавливался 34 года назад, когда в СССР случилась авария на Чернобыльской АЭС.

Отметим, что лидером нынешнего сезона в Лиге 1 Румынии является «Клуж», который на 4 очка опережает «Стяуа».

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Источник — Gazeta Sporturilor

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