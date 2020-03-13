Вольфсбург — Шахтер. Видео гола Маркоса Антонио

19-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио отметился забитым голом в первом матче 1/8 финала лиги Европы против «Вольфсбурга». Антонио забил на 73-й минуте встречи, сделав счет 2:1 в пользу «горняков».
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Источник — Футбол 1/2/3
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