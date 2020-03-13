Вольфсбург — Шахтер. Видео гола Маркоса Антонио

Футболист «горняков» отличился на 73-й минуте матча

  • 13.03.2020 00:00
  • 697 просмотров
  • 2 комментария
Вольфсбург — Шахтер. Видео гола Маркоса Антонио
© ФК Шахтер Донецк. Маркос Антонио

19-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио отметился забитым голом в первом матче 1/8 финала лиги Европы против «Вольфсбурга». Антонио забил на 73-й минуте встречи, сделав счет 2:1 в пользу «горняков».

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Den4ik123
      Den4ik123, 13.03.2020 00:12
    +1
    johnDNK, 13.03.2020 00:07
    как видео посмотреть???
    вопрос к админам.
    Нажать на него
    Ссылка
    johnDNK
    online
      johnDNK, 13.03.2020 00:07
    0
    как видео посмотреть???
    вопрос к админам.
    Ссылка
    Den4ik123
      Den4ik123, 13.03.2020 00:12
    +1
    johnDNK, 13.03.2020 00:07
    как видео посмотреть???
    вопрос к админам.
    Нажать на него
    Ссылка
    johnDNK
    online
      johnDNK, 13.03.2020 00:07
    0
    как видео посмотреть???
    вопрос к админам.
    Ссылка
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