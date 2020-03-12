Вольфсбург — Шахтер. Видео гола Брукса

27-летний немецкий защитник «Вольфсбурга» Джон Брукс отметился забитым голом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против донецкого «Шахтера». Брукс сделал счет 1:1 на 48-й минуте поединка.
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Источник — Футбол 1/2/3
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