ЧМ-2022. Матчи отбора в Южной Америке перенесли на неопределенный срок

ФИФА объявила. что стартовые матчи отбора к чемпионату мира-2022 в южноамериканском регионе перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Сборные Бразилии, Аргентины, Перу, Боливии, Венесуэлы, Парагвая, Уругвая, Чили, Эквадора и Колумбии должны были начать отбор 26-го марта.
Кроме того, перенесены матчи Кубка Либертадорес.
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Источник — ФИФА
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