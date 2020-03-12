Динамо и Десну рассудит Бойко

Комитет арбитров УАФ назначил для работы на матче 23-го тура УПЛ «Динамо» - «Десна» судейскую бригаду во главе с Сергеем Бойко.
42-летний арбитр ФИФА, представляющий Киевскую область, в текущем сезоне поединки с участием киевлян еще не обслуживал. Сергей Бойко работал на встречах чемпионата и Кубка Украины, Лиги Европы, а также матчах отбора на чемпионат Европы.
С начала сезона 2019/20 в Favbet Лиге показал 44 желтые карточки в 8 матчах (в среднем - по 5,5 за игру), удалив с поля четырех футболистов.
Ассистенты арбитра - Александр Войтюк (Запорожье), Виктор Матяш (Донецк).
Четвертый арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Наблюдатель арбитража - Юрий Мосейчук (Черновцы).
На матче будет работать система VAR (ВАА, видеоассистент арбитра):
Арбитр ВАА - Николай Балакин (Киевская обл.).
Ассистент ВАА - Семен Шлончак (Черкассы).
Наблюдатель ВАА - Владимир Петров (Харьков).
Матч «Динамо» - «Десна» состоится в воскресенье, 15 марта, на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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В связи с работой VAR, на складе Олимпийского начинают скапливаться не использованные по назначению шубы.
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В связи с работой VAR, на складе Олимпийского начинают скапливаться не использованные по назначению шубы.
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