Динамо и Десну рассудит Бойко

Комитет арбитров УАФ назначил для работы на матче 23-го тура УПЛ «Динамо» - «Десна» судейскую бригаду во главе с Сергеем Бойко.

42-летний арбитр ФИФА, представляющий Киевскую область, в текущем сезоне поединки с участием киевлян еще не обслуживал. Сергей Бойко работал на встречах чемпионата и Кубка Украины, Лиги Европы, а также матчах отбора на чемпионат Европы.

С начала сезона 2019/20 в Favbet Лиге показал 44 желтые карточки в 8 матчах (в среднем - по 5,5 за игру), удалив с поля четырех футболистов.

Ассистенты арбитра - Александр Войтюк (Запорожье), Виктор Матяш (Донецк).

Четвертый арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Наблюдатель арбитража - Юрий Мосейчук (Черновцы).

На матче будет работать система VAR (ВАА, видеоассистент арбитра):

Арбитр ВАА - Николай Балакин (Киевская обл.).

Ассистент ВАА - Семен Шлончак (Черкассы).

Наблюдатель ВАА - Владимир Петров (Харьков).

Матч «Динамо» - «Десна» состоится в воскресенье, 15 марта, на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.