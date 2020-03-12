Динамо и Десну рассудит Бойко

Ассистентами арбитра станут Александр Войтюк и Виктор Матяш

  • 12.03.2020 21:36
  • 1292 просмотра
  • 2 комментария
Динамо и Десну рассудит Бойко
© ФК Динамо Киев. Сергей Бойко

Комитет арбитров УАФ назначил для работы на матче 23-го тура УПЛ «Динамо» - «Десна» судейскую бригаду во главе с Сергеем Бойко.

42-летний арбитр ФИФА, представляющий Киевскую область, в текущем сезоне поединки с участием киевлян еще не обслуживал. Сергей Бойко работал на встречах чемпионата и Кубка Украины, Лиги Европы, а также матчах отбора на чемпионат Европы.

С начала сезона 2019/20 в Favbet Лиге показал 44 желтые карточки в 8 матчах (в среднем - по 5,5 за игру), удалив с поля четырех футболистов.

Ассистенты арбитра - Александр Войтюк (Запорожье), Виктор Матяш (Донецк).
Четвертый арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Наблюдатель арбитража - Юрий Мосейчук (Черновцы).
На матче будет работать система VAR (ВАА, видеоассистент арбитра):
Арбитр ВАА - Николай Балакин (Киевская обл.).
Ассистент ВАА - Семен Шлончак (Черкассы).
Наблюдатель ВАА - Владимир Петров (Харьков).

Матч «Динамо» - «Десна» состоится в воскресенье, 15 марта, на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Zport.
      Zport., 12.03.2020 22:18
    +1
    Forever_young_13, 12.03.2020 21:48
    На матче будет работать система VAR
    *
    В связи с работой VAR, на складе Олимпийского начинают скапливаться не использованные по назначению шубы.
    Б/ушные шубы - это гумпомощь для беженцев из макеевки. А ВАР себя вчера показала, когда не засчитала чистый гол Русина и не поставила пенальти в ворота Александрии.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 12.03.2020 21:48
    -3
    На матче будет работать система VAR
    *
    В связи с работой VAR, на складе Олимпийского начинают скапливаться не использованные по назначению шубы.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 12.03.2020 22:18
    +1
    Forever_young_13, 12.03.2020 21:48
    На матче будет работать система VAR
    *
    В связи с работой VAR, на складе Олимпийского начинают скапливаться не использованные по назначению шубы.
    Б/ушные шубы - это гумпомощь для беженцев из макеевки. А ВАР себя вчера показала, когда не засчитала чистый гол Русина и не поставила пенальти в ворота Александрии.
    Ссылка
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