ВИДЕО. Фантастический гол Игало в ворота ЛАСКа

30-летний нигерийский форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало отметился красивым забитым мячом в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа.
На 28-й минуте встречи Игало, получив пас от партнера, несколькими касаниями обработал мяч, а затем мощно отправил его в дальний верхний угол ворот.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.