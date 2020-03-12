ВИДЕО. Фантастический гол Игало в ворота ЛАСКа

Форвард «Манчестер Юнайтед» открыл счет на 28-й минуте встречи

  • 12.03.2020 21:18
  • 6176 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Фантастический гол Игало в ворота ЛАСКа
© ФК Манчестер Юнайтед. Одион Игало (в центре)

30-летний нигерийский форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало отметился красивым забитым мячом в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа.

На 28-й минуте встречи Игало, получив пас от партнера, несколькими касаниями обработал мяч, а затем мощно отправил его в дальний верхний угол ворот.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Vaha
      Vaha, 12.03.2020 21:59
    0
    Молодчинка!!! Гарно мячем жонглю(е)ш!!!..... В збiрну Украiни......
    Ссылка
    Vaha
    online
      Vaha, 12.03.2020 21:59
    0
    Молодчинка!!! Гарно мячем жонглю(е)ш!!!..... В збiрну Украiни......
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности