Стали известны все полуфиналисты Кубка Украины

В четверг «Ворскла» обыграла «Десну» со счетом 1:0 и стала последним полуфиналистом Кубка Украины.
Ранее в 1/2 финала вышло «Динамо», которое обыграло «Александрию», «Мариуполь», справившийся с «Альянсом», а также сенсационный «Минай», который выбил «Ингулец».
«Минай» является единственным представителем Первой лиги среди полуфиналистов.
Жеребьевка состоится в пятницу.
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Источник — Sport.ua
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Ворскла - Минай
Хотелось бы так
Ворскла - Минай
Хотелось бы так
Ворскла - Минай
Хотелось бы так
Ворскла - Минай
Хотелось бы так
Ворскла - Минай
Хотелось бы так
Ворскла - Минай
Хотелось бы так
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