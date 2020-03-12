Стали известны все полуфиналисты Кубка Украины

Жеребьевка - в пятницу

  • 12.03.2020 21:02
  • 3634 просмотра
  • 8 комментариев
Стали известны все полуфиналисты Кубка Украины
© ffu.ua

В четверг «Ворскла» обыграла «Десну» со счетом 1:0 и стала последним полуфиналистом Кубка Украины.

Ранее в 1/2 финала вышло «Динамо», которое обыграло «Александрию», «Мариуполь», справившийся с «Альянсом», а также сенсационный «Минай», который выбил «Ингулец».

«Минай» является единственным представителем Первой лиги среди полуфиналистов.

Жеребьевка состоится в пятницу.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    vasilichn
      vasilichn, 12.03.2020 21:46
    +1
    jekаfunny, 12.03.2020 21:42
    Павелке надо придумать как засунуть Мариуполь к Динамо с игрой в Мариуполе и главным судьей Ваксом
    Там и думать нечего, шарики будут два горячих или два холодных, в итоге пара фарм-клюб кротов против "ДИНАМО"
    Ссылка
    vasilichn
      vasilichn, 12.03.2020 21:44
    +3
    BaZia, 12.03.2020 21:16
    Мариуполь - ДК
    Ворскла - Минай
    Хотелось бы так
    100 пудов будет так. Фарм будет землю рыть, чтобы за кротовню отомстить.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.03.2020 21:42
    +3
    Павелке надо придумать как засунуть Мариуполь к Динамо с игрой в Мариуполе и главным судьей Ваксом
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 12.03.2020 21:21
    +3
    Алекс Морган, 12.03.2020 21:16
    Полуфіналісти агонь бажаю Ворсклі взяти кубок, все ж таки не такі сильні полуфіналісти
    А где твоя шд??? чего так не смешно было , когда ДК в 10-ром вас нагнуло???
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 12.03.2020 21:20
    +1
    BaZia, 12.03.2020 21:16
    Мариуполь - ДК
    Ворскла - Минай
    Хотелось бы так
    Павелко такого просто не допустит!!! Но я согласен на намёк - финал Ворсква - Динамо К смотрится не плохо!!!
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 12.03.2020 21:16
    -4
    Полуфіналісти агонь бажаю Ворсклі взяти кубок, все ж таки не такі сильні полуфіналісти
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 12.03.2020 21:16
    0
    Мариуполь - ДК
    Ворскла - Минай
    Хотелось бы так
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 12.03.2020 21:06
    0
    Даже не знаю радоваться или печалиться таким полуфиналистам?
    Ссылка
    vasilichn
      vasilichn, 12.03.2020 21:44
    +3
    BaZia, 12.03.2020 21:16
    Мариуполь - ДК
    Ворскла - Минай
    Хотелось бы так
    100 пудов будет так. Фарм будет землю рыть, чтобы за кротовню отомстить.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.03.2020 21:42
    +3
    Павелке надо придумать как засунуть Мариуполь к Динамо с игрой в Мариуполе и главным судьей Ваксом
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 12.03.2020 21:21
    +3
    Алекс Морган, 12.03.2020 21:16
    Полуфіналісти агонь бажаю Ворсклі взяти кубок, все ж таки не такі сильні полуфіналісти
    А где твоя шд??? чего так не смешно было , когда ДК в 10-ром вас нагнуло???
    Ссылка
    vasilichn
      vasilichn, 12.03.2020 21:46
    +1
    jekаfunny, 12.03.2020 21:42
    Павелке надо придумать как засунуть Мариуполь к Динамо с игрой в Мариуполе и главным судьей Ваксом
    Там и думать нечего, шарики будут два горячих или два холодных, в итоге пара фарм-клюб кротов против "ДИНАМО"
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 12.03.2020 21:20
    +1
    BaZia, 12.03.2020 21:16
    Мариуполь - ДК
    Ворскла - Минай
    Хотелось бы так
    Павелко такого просто не допустит!!! Но я согласен на намёк - финал Ворсква - Динамо К смотрится не плохо!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 12.03.2020 21:16
    0
    Мариуполь - ДК
    Ворскла - Минай
    Хотелось бы так
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 12.03.2020 21:06
    0
    Даже не знаю радоваться или печалиться таким полуфиналистам?
    Ссылка
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