Чемпионат Португалии приостановлен из-за коронавируса

Национальные чемпионаты Португалии по футболу Liga NOS и Liga Pro перенесены на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Решение было принято после совещания исполнительного совета первенства Португалии с профсоюзом футболистов.
Предварительная дата возобновления чемпионатов не сообщается.
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