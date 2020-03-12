Андрей ЛУНИН: «Готов прилететь в сборную Украины»

Украинский голкипер «Овьедо» не страшится коронавируса

  • 12.03.2020 20:17
  • 1155 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ЛУНИН: «Готов прилететь в сборную Украины»
© Twitter. Андрей Лунин

21-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин рассказал о готовности прилететь на мартовский сбор сборной Украины.

– Какова позиция клуба насчет игроков, которые играют в сборной на период карантина?
– Пока нет информации, пока без изменений, а там увидим.

– Не боитесь ли вы лететь на матчи сборной?
– Подготовлюсь и буду лететь, если ничего не поменяется.

– Как живется сейчас в Испании в период карантина?
– Как и раньше, слава Богу.

– Связывались ли с вами по поводу коронавируса из «Реала»?
– Нет.

27-го марта сборная Украины в Париже проведет товарищеский матч против сборной Франции. 31-го марта Украина в Хожуве сыграет с Польшей. Оба матча пройдут без зрителей.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 12.03.2020 21:21
    -1
    Скорей бы! Пятову там - не место!!!
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    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 12.03.2020 21:07
    +2
    Дуй, мы за!!!
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 12.03.2020 21:05
    -3
    Главное в Украину не лети а то тут камнями закидают да и дорогу шинами перекроют!
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 12.03.2020 21:07
    +2
    Дуй, мы за!!!
    Ссылка
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