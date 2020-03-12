Андрей ЛУНИН: «Готов прилететь в сборную Украины»

21-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин рассказал о готовности прилететь на мартовский сбор сборной Украины.

– Какова позиция клуба насчет игроков, которые играют в сборной на период карантина?

– Пока нет информации, пока без изменений, а там увидим.

– Не боитесь ли вы лететь на матчи сборной?

– Подготовлюсь и буду лететь, если ничего не поменяется.

– Как живется сейчас в Испании в период карантина?

– Как и раньше, слава Богу.

– Связывались ли с вами по поводу коронавируса из «Реала»?

– Нет.

27-го марта сборная Украины в Париже проведет товарищеский матч против сборной Франции. 31-го марта Украина в Хожуве сыграет с Польшей. Оба матча пройдут без зрителей.