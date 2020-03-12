ФОТО. Минамино и Холанд вылетели из ЛЧ в один день. Дважды за сезон

25-летний японский вингер «Ливерпуля» Такуми Минамино и 19-летний норвежский форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд вылетели из Лиги чемпионов в один день. Причем умудрились сделать это дважды за один сезон.

В первой части сезона футболисты защищали цвета «Зальцбурга», который 10-го декабря потерял шансы на выход из группы Лиги чемпионов, проиграв «Ливерпулю» (0:2).

Зимой Минамино перешел в «Ливерпуль», а Холанд стал игроком дортмундской «Боруссии». В ответных матчах 1/8 финала турнира, которые состоялись 11-го марта, «Ливерпуль» проиграл «Атлетико» (2:3), а «Боруссия» уступила ПСЖ (0:2). Обе команды вылетели из дальнейшего розыгрыша турнира в один день.