Оларенважу КАЙОДЕ: «Хотел бы остаться в Турции, переговоры ведутся»

26-летний форвард «Газишехир Газиантеп» Оларенважу Кайоде, контракт которого принадлежит «Шахтеру», рассказал о желании остаться в Турции.

«Я хотел бы остаться в Турции. Тем не менее, нужно будет переговорить с моим агентом. В конце сезона мне нужно будет вернуться в «Шахтер». Ныне ведутся определенные переговоры относительно моего будущего. Это вполне объяснимо, потому что мне нравится Турция, и я счастлив быть здесь», - сказал нигериец.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги на счету Кайоде 9 забитых мячей в 21 поединке.