Стало известно, когда состоятся выборы президента УПЛ

Выборы нового президента УПЛ состоятся 7 апреля 2020 года. В этот день состоится отчетно-выборное Общее собрание участников УПЛ. В повестке дня собрания три вопроса – доклад президента УПЛ Томаса Гримма, выборы президента УПЛ и третий - об УПЛ.
Швейцарец Томас Гримм, как известно, не будет баллотироваться на еще один срок. На данный момент есть один кандидат на пост президента организации – глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко.
Томас Гримм занимал должность президента УПЛ с апреля 2018 года.
Источник — Sport.ua
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