Ротань вызвал 23 игроков на матчи против Мальты и Северной Ирландии

Молодежная сборная Украины в конце марта проведет две игры в рамках отбора на Евро-2021

  • 12.03.2020 11:38
  • 967 просмотров
  • 4 комментария
Ротань вызвал 23 игроков на матчи против Мальты и Северной Ирландии
© УАФ

23 марта в молодежной сборной Украины начнется сбор, во время которого она сыграет два поединка отборочного турнира Евро-2021 (U-21) - выездной против Мальты (27 марта, Гоцо) и домашний против Северной Ирландии (31 марта, Львов).

Для подготовки к этим играм главный тренер сине-желтых Руслан Ротань пригласил 23 футболистов.

Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Руслан Нещерет («Динамо»), Олег Билык («Александрия»).

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота (оба – «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Евгений Чеберко («Заря»), Роман Вантух, Владислав Бабогло (оба – «Александрия»), Виктор Корниенко («Мариуполь»).

Полузащитники: Богдан Билошевский, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (все – «Динамо»), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все – «Днепр-1»), Артем Бондаренко («Шахтер»), Богдан Леднев («Заря»), Евгений Смирный («Колос»), Дмитрий Топалов («Мариуполь»), Андрей Кравчук («Олимпик»).

Нападающие: Владислав Супряга («Днепр-1»), Назарий Русин («Динамо»).

Резервный список: Владислав Кучерук, Данил Скорко (оба – «Динамо»), Максим Лунев («Заря»), Олег Кожушко («Колос»), Тимур Стецков («Александрия»), Валерий Бондарь («Шахтер»), Ахмед Алибеков («Слован», Чехия).

Напомним, сборная Украины U-21 неудачно стартовала в отборе, проиграв 3 матча из 4-х и занимает 4-е место в группе.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.03.2020 12:32
    0
    dgurkis, 12.03.2020 12:26
    Сколько Русик и кому забашлял, что его до сих пор терпят?
    Они просто не умеют признавать свои ошибки!!!!!!!!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.03.2020 12:26
    +1
    Сколько Русик и кому забашлял, что его до сих пор терпят?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 12:10
    +2
    Идиотизм Попов и Леднев вне сборной национальной команды.
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 12.03.2020 11:56
    +2
    С таким составом СБУ не проиграла бы ни одного матча.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 12:10
    +2
    Идиотизм Попов и Леднев вне сборной национальной команды.
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 12.03.2020 11:56
    +2
    С таким составом СБУ не проиграла бы ни одного матча.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.03.2020 12:26
    +1
    Сколько Русик и кому забашлял, что его до сих пор терпят?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.03.2020 12:32
    0
    dgurkis, 12.03.2020 12:26
    Сколько Русик и кому забашлял, что его до сих пор терпят?
    Они просто не умеют признавать свои ошибки!!!!!!!!
    Ссылка
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