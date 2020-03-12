Ротань вызвал 23 игроков на матчи против Мальты и Северной Ирландии

23 марта в молодежной сборной Украины начнется сбор, во время которого она сыграет два поединка отборочного турнира Евро-2021 (U-21) - выездной против Мальты (27 марта, Гоцо) и домашний против Северной Ирландии (31 марта, Львов).

Для подготовки к этим играм главный тренер сине-желтых Руслан Ротань пригласил 23 футболистов.

Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Руслан Нещерет («Динамо»), Олег Билык («Александрия»).

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота (оба – «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Евгений Чеберко («Заря»), Роман Вантух, Владислав Бабогло (оба – «Александрия»), Виктор Корниенко («Мариуполь»).

Полузащитники: Богдан Билошевский, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (все – «Динамо»), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все – «Днепр-1»), Артем Бондаренко («Шахтер»), Богдан Леднев («Заря»), Евгений Смирный («Колос»), Дмитрий Топалов («Мариуполь»), Андрей Кравчук («Олимпик»).

Нападающие: Владислав Супряга («Днепр-1»), Назарий Русин («Динамо»).

Резервный список: Владислав Кучерук, Данил Скорко (оба – «Динамо»), Максим Лунев («Заря»), Олег Кожушко («Колос»), Тимур Стецков («Александрия»), Валерий Бондарь («Шахтер»), Ахмед Алибеков («Слован», Чехия).

Напомним, сборная Украины U-21 неудачно стартовала в отборе, проиграв 3 матча из 4-х и занимает 4-е место в группе.