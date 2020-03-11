Петряк помог своей команде выйти в полуфинал Кубка Венгрии

Украинский вингер «МОЛ Фехервар» Иван Петряк вместе со своей командой вышел в полуфинал Кубка Венгрии.
В 1/4 финала команде Петряка противостоял клуб ЗТЕ, «Фехервар» одержал уверенную победу 5:0, отыграв поражение в первом матче со счетом 0:2.
В следующем раунде «Фехервар» сразится против ФК «Мезйокйовешд».
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Источник — Sport.ua
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