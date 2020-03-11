Минай стал 8-й командой из низших лиг, кто вышел в полуфинал Кубка Украины

«Минай», взяв в серии послематчевых пенальти верх над прошлогодним финалистом «Ингульцом», впервые добился права сыграть в полуфинале Кубка Украины. Подопечные Николая Цымбала стали 8-й командой низших лиг, сумевшей дойти до этой стадии турнира. К слову, в пяти случаях «младшеклассники» выходили в 1/2-ю, вытянув в четвертьфинале счастливый билетик в футбольной лотерее.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы низших лиг, выходившие в полуфинал Кубка Украины
|
Сезон
|
Клуб
|
Соперник в 1/4-й
|
Счет
|
2005/06
|
Карпаты
|
Ворскла (д)
|
1:0
|
2009/10
|
Волынь
|
Металлург З (д)
|
2:1
|
2012/13
|
Севастополь
|
Таврия (д)
|
1:1, п. 4:1
|
2013/14
|
Славутич*
|
Нива Т (д)
|
1:1, п. 4:3
|
2016/17
|
Николаев
|
Ильичевец (д)
|
0:0, п. 4:2
|
2017/18
|
Днепр-1*
|
Львов (г)
|
2:1
|
2018/19
|
Ингулец
|
Карпаты (д)
|
1:1, п. 5:4
|
|
Днепр-1
|
Ворскла (д)
|
2:0
|
2019/20
|
Минай
|
Ингулец (д)
|
1:1, п. 6:5
* клуб второй лиги.
Источник — Sport.ua
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