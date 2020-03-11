Минай стал 8-й командой из низших лиг, кто вышел в полуфинал Кубка Украины

Ужгородцы выбили из розыгрыша прошлогоднего финалиста

  • 11.03.2020 19:02
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Минай стал 8-й командой из низших лиг, кто вышел в полуфинал Кубка Украины
© ФК Минай

«Минай», взяв в серии послематчевых пенальти верх над прошлогодним финалистом «Ингульцом», впервые добился права сыграть в полуфинале Кубка Украины. Подопечные Николая Цымбала стали 8-й командой низших лиг, сумевшей дойти до этой стадии турнира. К слову, в пяти случаях «младшеклассники» выходили в 1/2-ю, вытянув в четвертьфинале счастливый билетик в футбольной лотерее.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы низших лиг, выходившие в полуфинал Кубка Украины

Сезон

Клуб

Соперник в 1/4-й

Счет

2005/06

Карпаты

Ворскла (д)

1:0

2009/10

Волынь

Металлург З (д)

2:1

2012/13

Севастополь

Таврия (д)

1:1, п. 4:1

2013/14

Славутич*

Нива Т (д)

1:1, п. 4:3

2016/17

Николаев

Ильичевец (д)

0:0, п. 4:2

2017/18

Днепр-1*

Львов (г)

2:1

2018/19

Ингулец

Карпаты (д)

1:1, п. 5:4

 

Днепр-1

Ворскла (д)

2:0

2019/20

 Минай

Ингулец (д)

1:1, п. 6:5

 

* клуб второй лиги.

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Источник — Sport.ua

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