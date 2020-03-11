Минай стал 8-й командой из низших лиг, кто вышел в полуфинал Кубка Украины

«Минай», взяв в серии послематчевых пенальти верх над прошлогодним финалистом «Ингульцом», впервые добился права сыграть в полуфинале Кубка Украины. Подопечные Николая Цымбала стали 8-й командой низших лиг, сумевшей дойти до этой стадии турнира. К слову, в пяти случаях «младшеклассники» выходили в 1/2-ю, вытянув в четвертьфинале счастливый билетик в футбольной лотерее.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы низших лиг, выходившие в полуфинал Кубка Украины

Сезон Клуб Соперник в 1/4-й Счет 2005/06 Карпаты Ворскла (д) 1:0 2009/10 Волынь Металлург З (д) 2:1 2012/13 Севастополь Таврия (д) 1:1, п. 4:1 2013/14 Славутич* Нива Т (д) 1:1, п. 4:3 2016/17 Николаев Ильичевец (д) 0:0, п. 4:2 2017/18 Днепр-1* Львов (г) 2:1 2018/19 Ингулец Карпаты (д) 1:1, п. 5:4 Днепр-1 Ворскла (д) 2:0 2019/20 Минай Ингулец (д) 1:1, п. 6:5

* клуб второй лиги.