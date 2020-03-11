ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера повторил достижения Неймара и Жадсона

Бывший нападающий «Шахтера» Луис Адриано стал главным героем матча 2-го тура группового раунда Кубка Либертадорес между бразильским «Палмейрасом» и парагвайским «Гуарани».

За 29 минут во втором тайме Луис Адриано сумел оформить хет-трик, отличившись голами на 53-й, 73-й и 82-й минутах матча.

Он стал третьим бразильским игроком в истории, который забивал при три мяча в Кубке Либертадорес и Лиге чемпионов. Ранее подобным достижением отметились нападающий «ПСЖ» Неймар и Жадсон,также выступавший в «Шахтере».

В итоге «Палмейрас» победил оппонента со счетом 3:1. Ныне бразильская команда с 6 очками возглавляет группу В, в которой помимо указанных коллективов также играют аргентинский «Тигре» и боливийский «Боливар».