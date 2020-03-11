ВИДЕО. Клопп поссорился с журналистом из-за коронавируса

Сегодня «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Атлетико» Мадрид.
Вчера на предматчевой пресс-конференции наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу очень не понравился вопрос на тему коронавируса от журналиста из Испании:
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Про коронавирус молчат врачи-терапевты, вирусологи, ученые из медицинских вузов
Он ему правильно и ответил.
Он ему правильно и ответил.
-
Про коронавирус молчат врачи-терапевты, вирусологи, ученые из медицинских вузов
Он ему правильно и ответил.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.