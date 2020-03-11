ВИДЕО. Клопп поссорился с журналистом из-за коронавируса

Тренеру «Ливерпуля» не понравился вопрос на пресс-конференции

  • 11.03.2020 16:44
  • 4664 просмотра
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Клопп поссорился с журналистом из-за коронавируса
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Сегодня «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Атлетико» Мадрид.

Вчера на предматчевой пресс-конференции наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу очень не понравился вопрос на тему коронавируса от журналиста из Испании:

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Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 11.03.2020 18:19
    0
    Pro100ecspert, 11.03.2020 17:14
    Можливо аутуальний, але не зовсім нормальний. По перше Клопп не лікар,а подруге він відповів що не тиснуть руки для прикладу іншим, а не задля безпеки
    Як не мене то журналіст нічого такого не питав щоб Клопп так відреагував. Нічого зневажливого я не почув, він лише попросив його оціночне судження, а не експертне запитання, тому закиди, що "Клопп не лікар" трохи недоречні, а Юрген якраз вже перейшов на особистості та почав вчити його своїй роботі, чого журналіст не робив. АЛЕ це за умови якщо переклад точний...
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 11.03.2020 18:02
    +3
    Коронавирус обсуждают: - политики - бизнесмены - клоуны разного формата - блогеры -
    -
    Про коронавирус молчат врачи-терапевты, вирусологи, ученые из медицинских вузов
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 17:27
    -1
    DICTATOR_UA , 11.03.2020 17:24
    до речі не вказано, можливо це журналіст журналу - ''Здоров'я''
    Работница
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    ass36
      ass36, 11.03.2020 17:25
    -4
    Клоп молодец послал вирусную мафию лесом. Вот вам ответ настоящего тренера а не игра на публику шлюшки.
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    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 11.03.2020 17:24
    +1
    Виктор Иванов, 11.03.2020 17:21
    Это спортивный журналист или медицинский?
    Он ему правильно и ответил.
    до речі не вказано, можливо це журналіст журналу - ''Здоров'я''
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 17:21
    -1
    Дід Піхто , 11.03.2020 17:04
    Журналист задал нормальный, актуальный вопрос. Я если честно не понял, что так взбесило Клоппа?
    Это спортивный журналист или медицинский?
    Он ему правильно и ответил.
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    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 11.03.2020 17:14
    +3
    Дід Піхто , 11.03.2020 17:04
    Журналист задал нормальный, актуальный вопрос. Я если честно не понял, что так взбесило Клоппа?
    Можливо аутуальний, але не зовсім нормальний. По перше Клопп не лікар,а подруге він відповів що не тиснуть руки для прикладу іншим, а не задля безпеки
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    Mr.Budd
      Mr.Budd, 11.03.2020 17:05
    +4
    Браво тем, кто имеет выдержку и умеет корректно отвечать на вопросы, а не устраивать базар-вокзал
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    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 17:04
    -5
    Журналист задал нормальный, актуальный вопрос. Я если честно не понял, что так взбесило Клоппа?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 16:59
    +1
    Браво Юрген! И я бы так ответил. Какого ты беса припёрся в Ливерпуль с таким вопросом? Сидел бы у себя в Испании.
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    Mr.Budd
      Mr.Budd, 11.03.2020 17:05
    +4
    Браво тем, кто имеет выдержку и умеет корректно отвечать на вопросы, а не устраивать базар-вокзал
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.03.2020 18:02
    +3
    Коронавирус обсуждают: - политики - бизнесмены - клоуны разного формата - блогеры -
    -
    Про коронавирус молчат врачи-терапевты, вирусологи, ученые из медицинских вузов
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 11.03.2020 17:14
    +3
    Дід Піхто , 11.03.2020 17:04
    Журналист задал нормальный, актуальный вопрос. Я если честно не понял, что так взбесило Клоппа?
    Можливо аутуальний, але не зовсім нормальний. По перше Клопп не лікар,а подруге він відповів що не тиснуть руки для прикладу іншим, а не задля безпеки
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 11.03.2020 17:24
    +1
    Виктор Иванов, 11.03.2020 17:21
    Это спортивный журналист или медицинский?
    Он ему правильно и ответил.
    до речі не вказано, можливо це журналіст журналу - ''Здоров'я''
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 16:59
    +1
    Браво Юрген! И я бы так ответил. Какого ты беса припёрся в Ливерпуль с таким вопросом? Сидел бы у себя в Испании.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 11.03.2020 18:19
    0
    Pro100ecspert, 11.03.2020 17:14
    Можливо аутуальний, але не зовсім нормальний. По перше Клопп не лікар,а подруге він відповів що не тиснуть руки для прикладу іншим, а не задля безпеки
    Як не мене то журналіст нічого такого не питав щоб Клопп так відреагував. Нічого зневажливого я не почув, він лише попросив його оціночне судження, а не експертне запитання, тому закиди, що "Клопп не лікар" трохи недоречні, а Юрген якраз вже перейшов на особистості та почав вчити його своїй роботі, чого журналіст не робив. АЛЕ це за умови якщо переклад точний...
    Ссылка
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