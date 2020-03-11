Владислав ВАЩУК: «Не верю, что к Динамо вернутся результаты»

Экс-защитник «Динамо» - о кризисе клуба

  • 11.03.2020 15:19
  • 1894 просмотра
  • 18 комментариев
Владислав ВАЩУК: «Не верю, что к Динамо вернутся результаты»
© 24tv.ua. Владислав Ващук

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук считает, что киевский клуб еще не скоро сумеет преодолеть свой многолетний спад:

«Сейчас «Динамо» не показывает того футбола, который должно. Это продолжается уже лет 20. Не верю, что результаты вернутся. Верить – значит, что должны быть какие-то предпосылки к этому, что-то должно меняться. А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.

В Европе такого нет. Скандальных футболистов никто не хочет покупать. Их никто не любит, они разрушают имидж клуба. В «Динамо» сложилась как раз такая ситуация. Ребята не виноваты, но так происходит.

Как сказал Мирон Маркевич: «Из нынешнего «Динамо» несколько человек могли бы сидеть на замене в составе Лобановского, но не подходить под команду, которая громила всех в Лиге чемпионов».

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Источник — Sportarena

(9 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:54
    0
    Trasher311987, 11.03.2020 16:42
    Серьезно?
    20 лет без результатов Динамо?
    А может мы немного забрались?
    20 лет, это образно сказано. Имелось ввиду что Динамо уже давно не показывает тот футбол, который от него ждут. И это неоспоримый факт. Были какие то проблески во время работы Реброва, но потом опять всё затихло. У Динамо плохой менеджмент, который до сих пор застрял в совке. На всех должностях в клубе(включая тренерскую должность) бывшие игроки Динамо, с совковым менталитетом, которые ни черта не поминают в своей работе. Мы даже новую форму нормально представить не можем, как делают во всех клубах в современном футболе и форма какая то из кусков сшита, с брыжами, как будто ее корова жевала. Казалось бы, это мелочь, но именно с таких мелочей и складывается мнение о команде...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 16:42
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:40
    Та все кто критикует нынешнее Динамо - отрабатывают подачку Павелки. Что то слишком много тех кто подачку павелки отрабатывает. И я наверное,тоже... А на самом деле, люди просто высказывают своё мнение и они совершенно правы в своих рассуждениях относительно игры и результатов Динамо. Или вы довольны игрой нынешнего Динамо и результатами? Коль так, то больше говорить не о чем...
    Серьезно?
    20 лет без результатов Динамо?
    А может мы немного забрались?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:40
    -1
    jekаfunny, 11.03.2020 16:08
    Владик, отрабатывает подачку пАвелки; который пытался пропихнуть его в фиктивную федерацию футбола Киева...
    И кстати , как там долг Гусеву поживает , просто интересно
    Та все кто критикует нынешнее Динамо - отрабатывают подачку Павелки. Что то слишком много тех кто подачку павелки отрабатывает. И я наверное,тоже... А на самом деле, люди просто высказывают своё мнение и они совершенно правы в своих рассуждениях относительно игры и результатов Динамо. Или вы довольны игрой нынешнего Динамо и результатами? Коль так, то больше говорить не о чем...
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:31
    0
    bonv, 11.03.2020 16:25
    Не вірю що до Ващука повернеться совість..
    Совести у него нет, и я согласен что он подло поступил по отношению к Гусеву, но что касается его слов об игре и результатах нынешнего Динамо - он совершенно прав. И только откровенно недалёкие люди могут с этим спорить.Давайте, минусуйте!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 11.03.2020 16:25
    +3
    Не вірю що до Ващука повернеться совість..
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 16:21
    +4
    Forever_young_13, 11.03.2020 15:36
    А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
    *
    Давайте вспомним эти скандалы:
    1) Шубный скандал
    2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
    2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
    3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
    4) Допинговый скандал Беседина
    5) Тайное мужеложство фанов
    Ху"сос турецкий, тебе напомнить сколько скандалов и говна в твоей шахте?
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    5. Спонсирование терроризма лохметовым под видом гуманитарного конвоя
    6. Подлые провокации игроков шлака на футбольном поле
    7. 4 игрока шлака попались на допинге.
    8. Мажоры из моложежки шлака гоняющие по Киеву на крутых тачках
    И так можно перечислять до бесконечности. так что не буди лихо!
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 11.03.2020 16:14
    -3
    Какие нахрен результаты. Дыряво навсегда останется в помойной яме. Золотые времена прошли .
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 16:13
    -6
    jekаfunny, 11.03.2020 16:08
    Владик, отрабатывает подачку пАвелки; который пытался пропихнуть его в фиктивную федерацию футбола Киева...
    И кстати , как там долг Гусеву поживает , просто интересно
    Моника. Какое твоё собачье дело по мнимому долгу Ващука. Ты бы лучше свои не накапливала, а то сосать тебе не пересосать
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 16:10
    -8
    jekаfunny, 11.03.2020 16:00
    То есть удар Ярмолы степаненки- скандал , а то что к этому привело нет ?
    Капец же ты лицемерный чlеносос
    Киевская пососуля. У тебя от регулярных минетов и принятия внутрь мужских живчиков происходит «Посттравматическое стрессовое минетное расстройство (ПТСМР)».
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 16:08
    +2
    Владик, отрабатывает подачку пАвелки; который пытался пропихнуть его в фиктивную федерацию футбола Киева...
    И кстати , как там долг Гусеву поживает , просто интересно
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:07
    0
    Я уже смирился с этим и ничего не жду от Динамо. До тех пор пока шлимазл будет назначать различных физручил средней школы на пост тренера Динамо, нет смысла чего то ждать и портить себе нервы. И я призываю всех болельщиков Динамо последовать моему примеру. Надо принять тот факт, что Динамо у нас уже нет, а есть контора, по отмыванию бабла суркисами
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 16:00
    +7
    Forever_young_13, 11.03.2020 15:36
    А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
    *
    Давайте вспомним эти скандалы:
    1) Шубный скандал
    2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
    2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
    3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
    4) Допинговый скандал Беседина
    5) Тайное мужеложство фанов
    То есть удар Ярмолы степаненки- скандал , а то что к этому привело нет ?
    Капец же ты лицемерный чlеносос
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 11.03.2020 15:48
    +1
    жизнь любого клуба сотрясают скандалы,без них жизнь пресна,взять хоты бы это
    -нарушение "фэйр-плей"
    -четыре допинговых(мировой рекорд) скандала
    а так жизнь продолжается
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 15:47
    +2
    Forever_young_13, 11.03.2020 15:36
    А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
    *
    Давайте вспомним эти скандалы:
    1) Шубный скандал
    2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
    2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
    3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
    4) Допинговый скандал Беседина
    5) Тайное мужеложство фанов
    Зачем вынуждать мерятся пи...кой))))?
    Ващук Сабо Алиев Милевский Блохин Леоненко все обижены, потому что были выперты из клуба.
    Все работают или на каналах футбол или уаф или же других СМИ которые в конфликте с Динамо.
    Проходили такое и не раз.
    Влад сам себя облил дерьмом когда не отдал долг Олегу Гусева.
    Воспринимать этого человека, ну как то не уважать себя что ли.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 11.03.2020 15:46
    +4
    Forever_young_13, 11.03.2020 15:36
    А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
    *
    Давайте вспомним эти скандалы:
    1) Шубный скандал
    2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
    2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
    3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
    4) Допинговый скандал Беседина
    5) Тайное мужеложство фанов
    Ты лучше считай скандалы в родной кр.отовне
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 11.03.2020 15:40
    +4
    Forever_young_13, 11.03.2020 15:36
    А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
    *
    Давайте вспомним эти скандалы:
    1) Шубный скандал
    2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
    2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
    3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
    4) Допинговый скандал Беседина
    5) Тайное мужеложство фанов
    А чё ж ты , жертва мужеложства , не заявила в полицию раньше?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 15:36
    -16
    А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
    *
    Давайте вспомним эти скандалы:
    1) Шубный скандал
    2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
    2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
    3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
    4) Допинговый скандал Беседина
    5) Тайное мужеложство фанов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 15:23
    +4
    Иуда лучше тебе в горсовете Киева говорить.
    Что с вами мужики.??
    Неужели гной который собирается годами начинает выливаться.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 16:00
    +7
    Forever_young_13, 11.03.2020 15:36
    А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
    *
    Давайте вспомним эти скандалы:
    1) Шубный скандал
    2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
    2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
    3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
    4) Допинговый скандал Беседина
    5) Тайное мужеложство фанов
    То есть удар Ярмолы степаненки- скандал , а то что к этому привело нет ?
    Капец же ты лицемерный чlеносос
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 16:21
    +4
    Forever_young_13, 11.03.2020 15:36
    А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
    *
    Давайте вспомним эти скандалы:
    1) Шубный скандал
    2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
    2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
    3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
    4) Допинговый скандал Беседина
    5) Тайное мужеложство фанов
    Ху"сос турецкий, тебе напомнить сколько скандалов и говна в твоей шахте?
    1. Откровенная травля Динамо на каналах Футбол
    2. Отказ надеть футболки в поддержку украинской армии
    3. Выкрики "беркут" с трибун на даунбас арене
    4. Игроки шахтёра в обнимку с террористами на блокпосту
    5. Спонсирование терроризма лохметовым под видом гуманитарного конвоя
    6. Подлые провокации игроков шлака на футбольном поле
    7. 4 игрока шлака попались на допинге.
    8. Мажоры из моложежки шлака гоняющие по Киеву на крутых тачках
    И так можно перечислять до бесконечности. так что не буди лихо!
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 11.03.2020 15:46
    +4
    Forever_young_13, 11.03.2020 15:36
    А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
    *
    Давайте вспомним эти скандалы:
    1) Шубный скандал
    2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
    2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
    3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
    4) Допинговый скандал Беседина
    5) Тайное мужеложство фанов
    Ты лучше считай скандалы в родной кр.отовне
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 11.03.2020 15:40
    +4
    Forever_young_13, 11.03.2020 15:36
    А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
    *
    Давайте вспомним эти скандалы:
    1) Шубный скандал
    2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
    2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
    3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
    4) Допинговый скандал Беседина
    5) Тайное мужеложство фанов
    А чё ж ты , жертва мужеложства , не заявила в полицию раньше?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 15:23
    +4
    Иуда лучше тебе в горсовете Киева говорить.
    Что с вами мужики.??
    Неужели гной который собирается годами начинает выливаться.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 11.03.2020 16:25
    +3
    Не вірю що до Ващука повернеться совість..
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 16:08
    +2
    Владик, отрабатывает подачку пАвелки; который пытался пропихнуть его в фиктивную федерацию футбола Киева...
    И кстати , как там долг Гусеву поживает , просто интересно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 15:47
    +2
    Forever_young_13, 11.03.2020 15:36
    А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
    *
    Давайте вспомним эти скандалы:
    1) Шубный скандал
    2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
    2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
    3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
    4) Допинговый скандал Беседина
    5) Тайное мужеложство фанов
    Зачем вынуждать мерятся пи...кой))))?
    Ващук Сабо Алиев Милевский Блохин Леоненко все обижены, потому что были выперты из клуба.
    Все работают или на каналах футбол или уаф или же других СМИ которые в конфликте с Динамо.
    Проходили такое и не раз.
    Влад сам себя облил дерьмом когда не отдал долг Олегу Гусева.
    Воспринимать этого человека, ну как то не уважать себя что ли.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 16:42
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:40
    Та все кто критикует нынешнее Динамо - отрабатывают подачку Павелки. Что то слишком много тех кто подачку павелки отрабатывает. И я наверное,тоже... А на самом деле, люди просто высказывают своё мнение и они совершенно правы в своих рассуждениях относительно игры и результатов Динамо. Или вы довольны игрой нынешнего Динамо и результатами? Коль так, то больше говорить не о чем...
    Серьезно?
    20 лет без результатов Динамо?
    А может мы немного забрались?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 11.03.2020 15:48
    +1
    жизнь любого клуба сотрясают скандалы,без них жизнь пресна,взять хоты бы это
    -нарушение "фэйр-плей"
    -четыре допинговых(мировой рекорд) скандала
    а так жизнь продолжается
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:54
    0
    Trasher311987, 11.03.2020 16:42
    Серьезно?
    20 лет без результатов Динамо?
    А может мы немного забрались?
    20 лет, это образно сказано. Имелось ввиду что Динамо уже давно не показывает тот футбол, который от него ждут. И это неоспоримый факт. Были какие то проблески во время работы Реброва, но потом опять всё затихло. У Динамо плохой менеджмент, который до сих пор застрял в совке. На всех должностях в клубе(включая тренерскую должность) бывшие игроки Динамо, с совковым менталитетом, которые ни черта не поминают в своей работе. Мы даже новую форму нормально представить не можем, как делают во всех клубах в современном футболе и форма какая то из кусков сшита, с брыжами, как будто ее корова жевала. Казалось бы, это мелочь, но именно с таких мелочей и складывается мнение о команде...
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:31
    0
    bonv, 11.03.2020 16:25
    Не вірю що до Ващука повернеться совість..
    Совести у него нет, и я согласен что он подло поступил по отношению к Гусеву, но что касается его слов об игре и результатах нынешнего Динамо - он совершенно прав. И только откровенно недалёкие люди могут с этим спорить.Давайте, минусуйте!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:07
    0
    Я уже смирился с этим и ничего не жду от Динамо. До тех пор пока шлимазл будет назначать различных физручил средней школы на пост тренера Динамо, нет смысла чего то ждать и портить себе нервы. И я призываю всех болельщиков Динамо последовать моему примеру. Надо принять тот факт, что Динамо у нас уже нет, а есть контора, по отмыванию бабла суркисами
    Ссылка
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