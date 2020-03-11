Владислав ВАЩУК: «Не верю, что к Динамо вернутся результаты»

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук считает, что киевский клуб еще не скоро сумеет преодолеть свой многолетний спад:
«Сейчас «Динамо» не показывает того футбола, который должно. Это продолжается уже лет 20. Не верю, что результаты вернутся. Верить – значит, что должны быть какие-то предпосылки к этому, что-то должно меняться. А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.
В Европе такого нет. Скандальных футболистов никто не хочет покупать. Их никто не любит, они разрушают имидж клуба. В «Динамо» сложилась как раз такая ситуация. Ребята не виноваты, но так происходит.
Как сказал Мирон Маркевич: «Из нынешнего «Динамо» несколько человек могли бы сидеть на замене в составе Лобановского, но не подходить под команду, которая громила всех в Лиге чемпионов».
Источник — Sportarena
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20 лет без результатов Динамо?
А может мы немного забрались?
20 лет без результатов Динамо?
А может мы немного забрались?
И кстати , как там долг Гусеву поживает , просто интересно
*
Давайте вспомним эти скандалы:
1) Шубный скандал
2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
4) Допинговый скандал Беседина
5) Тайное мужеложство фанов
1. Откровенная травля Динамо на каналах Футбол
2. Отказ надеть футболки в поддержку украинской армии
3. Выкрики "беркут" с трибун на даунбас арене
4. Игроки шахтёра в обнимку с террористами на блокпосту
5. Спонсирование терроризма лохметовым под видом гуманитарного конвоя
6. Подлые провокации игроков шлака на футбольном поле
7. 4 игрока шлака попались на допинге.
8. Мажоры из моложежки шлака гоняющие по Киеву на крутых тачках
И так можно перечислять до бесконечности. так что не буди лихо!
И кстати , как там долг Гусеву поживает , просто интересно
Капец же ты лицемерный чlеносос
И кстати , как там долг Гусеву поживает , просто интересно
*
Давайте вспомним эти скандалы:
1) Шубный скандал
2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
4) Допинговый скандал Беседина
5) Тайное мужеложство фанов
Капец же ты лицемерный чlеносос
-нарушение "фэйр-плей"
-четыре допинговых(мировой рекорд) скандала
а так жизнь продолжается
*
Давайте вспомним эти скандалы:
1) Шубный скандал
2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
4) Допинговый скандал Беседина
5) Тайное мужеложство фанов
Ващук Сабо Алиев Милевский Блохин Леоненко все обижены, потому что были выперты из клуба.
Все работают или на каналах футбол или уаф или же других СМИ которые в конфликте с Динамо.
Проходили такое и не раз.
Влад сам себя облил дерьмом когда не отдал долг Олегу Гусева.
Воспринимать этого человека, ну как то не уважать себя что ли.
*
Давайте вспомним эти скандалы:
1) Шубный скандал
2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
4) Допинговый скандал Беседина
5) Тайное мужеложство фанов
*
Давайте вспомним эти скандалы:
1) Шубный скандал
2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
4) Допинговый скандал Беседина
5) Тайное мужеложство фанов
*
Давайте вспомним эти скандалы:
1) Шубный скандал
2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
4) Допинговый скандал Беседина
5) Тайное мужеложство фанов
Что с вами мужики.??
Неужели гной который собирается годами начинает выливаться.
*
Давайте вспомним эти скандалы:
1) Шубный скандал
2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
4) Допинговый скандал Беседина
5) Тайное мужеложство фанов
Капец же ты лицемерный чlеносос
*
Давайте вспомним эти скандалы:
1) Шубный скандал
2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
4) Допинговый скандал Беседина
5) Тайное мужеложство фанов
1. Откровенная травля Динамо на каналах Футбол
2. Отказ надеть футболки в поддержку украинской армии
3. Выкрики "беркут" с трибун на даунбас арене
4. Игроки шахтёра в обнимку с террористами на блокпосту
5. Спонсирование терроризма лохметовым под видом гуманитарного конвоя
6. Подлые провокации игроков шлака на футбольном поле
7. 4 игрока шлака попались на допинге.
8. Мажоры из моложежки шлака гоняющие по Киеву на крутых тачках
И так можно перечислять до бесконечности. так что не буди лихо!
*
Давайте вспомним эти скандалы:
1) Шубный скандал
2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
4) Допинговый скандал Беседина
5) Тайное мужеложство фанов
*
Давайте вспомним эти скандалы:
1) Шубный скандал
2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
4) Допинговый скандал Беседина
5) Тайное мужеложство фанов
Что с вами мужики.??
Неужели гной который собирается годами начинает выливаться.
И кстати , как там долг Гусеву поживает , просто интересно
*
Давайте вспомним эти скандалы:
1) Шубный скандал
2) Алкогольные скандалы от Милевского и Алиева
2) Подлый удар ногой сзади Степаненко от Ярмоленко
3) Расисткий скандал ультрас в сторону Тайсона
4) Допинговый скандал Беседина
5) Тайное мужеложство фанов
Ващук Сабо Алиев Милевский Блохин Леоненко все обижены, потому что были выперты из клуба.
Все работают или на каналах футбол или уаф или же других СМИ которые в конфликте с Динамо.
Проходили такое и не раз.
Влад сам себя облил дерьмом когда не отдал долг Олегу Гусева.
Воспринимать этого человека, ну как то не уважать себя что ли.
20 лет без результатов Динамо?
А может мы немного забрались?
-нарушение "фэйр-плей"
-четыре допинговых(мировой рекорд) скандала
а так жизнь продолжается
20 лет без результатов Динамо?
А может мы немного забрались?
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