Владислав ВАЩУК: «Не верю, что к Динамо вернутся результаты»

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук считает, что киевский клуб еще не скоро сумеет преодолеть свой многолетний спад:

«Сейчас «Динамо» не показывает того футбола, который должно. Это продолжается уже лет 20. Не верю, что результаты вернутся. Верить – значит, что должны быть какие-то предпосылки к этому, что-то должно меняться. А в последние лет 5-10 с именем «Динамо» связаны только скандалы.

В Европе такого нет. Скандальных футболистов никто не хочет покупать. Их никто не любит, они разрушают имидж клуба. В «Динамо» сложилась как раз такая ситуация. Ребята не виноваты, но так происходит.

Как сказал Мирон Маркевич: «Из нынешнего «Динамо» несколько человек могли бы сидеть на замене в составе Лобановского, но не подходить под команду, которая громила всех в Лиге чемпионов».