ПСВ назначил нового главного тренера

ПСВ определился с новым главным тренером. Им стал 52-летний немецкий специалист Рогер Шмидт.

Тренер заключил с клубом контракт до 2022 года. На посту тренера ПСВ он заменил Эрнеста Фабера, который был исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Марка ван Боммеля.

Шмидт ранее возглавлял «Дельбрюк», «Пройссен», «Падерборн», «РБ Зальцбург», «Байер» и «Бэйцзин Гоань».