ФОТО. Игроки Наполи из-за коронавируса стоят в очереди за продуктами

Италия стала одним из лидеров в мире по распространению коронавируса, поэтому власти государства приняли решение о жестком карантине, который привел к панике в отдельных регионах.

Люди начали массово сметать продукты в магазинах, что привело к очередям. В такой длинной очереди заметили и игроков «Наполи» - Хосе Кальехона, Фернандо Льоренте и Давида Оспину.

Италия среди европейских стран ввела самый жесткий карантин, который в том числе предусматривает полный запрет на проведение спортивных соревнований.

Чемпионат по футболу остановлен.