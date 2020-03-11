ФОТО. Игроки Наполи из-за коронавируса стоят в очереди за продуктами

Италия стала одним из лидеров в мире по распространению коронавируса, поэтому власти государства приняли решение о жестком карантине, который привел к панике в отдельных регионах.
Люди начали массово сметать продукты в магазинах, что привело к очередям. В такой длинной очереди заметили и игроков «Наполи» - Хосе Кальехона, Фернандо Льоренте и Давида Оспину.
Италия среди европейских стран ввела самый жесткий карантин, который в том числе предусматривает полный запрет на проведение спортивных соревнований.
Чемпионат по футболу остановлен.
Источник — As.com
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