Экс-вратарь Динамо подписал контракт с Карпатами

«Карпаты» объявили о подписании контракта с вратарем Владимиром Маханьковым, который находился в статусе свободного агента.
О сроках контракта информации нет.
22-летний Маханьков всю карьеру провел в структуре киевского «Динамо», выступая за команды U-19 и U-21. Недавно кипер покинул киевский клуб.
Маханьков выступал за юношеские и молодежную сборную Украины.
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Источник — ФК Карпаты
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