УЕФА может перенести проведение чемпионата Европы на 2021 год

По крайней мере, об этом главный футбольный орган континента попросили уже несколько федераций

  • 11.03.2020 11:47
  • 2312 просмотров
  • 3 комментария
УЕФА может перенести проведение чемпионата Европы на 2021 год
© Twitter

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценивает возможность переноса проведения чемпионата Европы с нынешнего года на следующий.

Как сообщает журналист Адриано дель Монте, несколько европейских футбольных федераций уже обратились в УЕФА с такой просьбой. Она основана на том, чтобы клубные турниры в ведущих странах континента были завершены и не потребовалась их отмена или признание не разыгранными.

В настоящий момент из-за коронавируса в целом ряде стран приостановлен розыгрыш футбольных чемпионатов, в других матчи проводятся без зрителей.

По состоянию на сегодняшний день в УЕФА не видят угроз для отмены или переноса Евро-2020, но ситуация может измениться в любой момент и зависит от уровня распространения коронавируса.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
    Макс Максов
      Макс Максов, 11.03.2020 13:43
    0
    Утро начинается не с кофе! Серия А приостановлена, клубы не вылетают на матчи, а евро хотят перенести. Это пздц товарищи!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.03.2020 12:37
    -2
    Не уверен, что эта до мозга костей коррумпированная общественная организация, для которой первостепенная и единственная цель существования - отбивание денег с народа любым способом, пойдет на отмену финальной части чемпионата Европы, Это грозит УЕФА многомиллионными потерями, а там не те люди у руля, кто позволить этому произойти.
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    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 11.03.2020 12:20
    +5
    Перший раз за всю історію пройшли кваліфай Євро впевнено і тут цей коронавірус! Та й група на Євро не смертельна віджеребкувалась
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 11.03.2020 12:20
    +5
    Перший раз за всю історію пройшли кваліфай Євро впевнено і тут цей коронавірус! Та й група на Євро не смертельна віджеребкувалась
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 11.03.2020 13:43
    0
    Утро начинается не с кофе! Серия А приостановлена, клубы не вылетают на матчи, а евро хотят перенести. Это пздц товарищи!
    Ссылка
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