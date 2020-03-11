УЕФА может перенести проведение чемпионата Европы на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценивает возможность переноса проведения чемпионата Европы с нынешнего года на следующий.
Как сообщает журналист Адриано дель Монте, несколько европейских футбольных федераций уже обратились в УЕФА с такой просьбой. Она основана на том, чтобы клубные турниры в ведущих странах континента были завершены и не потребовалась их отмена или признание не разыгранными.
В настоящий момент из-за коронавируса в целом ряде стран приостановлен розыгрыш футбольных чемпионатов, в других матчи проводятся без зрителей.
По состоянию на сегодняшний день в УЕФА не видят угроз для отмены или переноса Евро-2020, но ситуация может измениться в любой момент и зависит от уровня распространения коронавируса.
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Источник — Twitter
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