Роман БЮРКИ: «Нам нельзя расслабляться»

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

«У нас хорошее положение благодаря победе в первом матче, но расслабляться, конечно же, нельзя. Нужно надежно сыграть в обороне и воспользоваться своими козырями у чужих ворот. Я интенсивно готовлюсь к каждому сопернику. Как и любой другой профессионал, я концентрируюсь на своей работе. На тренировках мне противостоят форварды топ-класса, так что в подготовке к матчу против ПСЖ нет ничего особенного», — считает Бюрки.

Матч ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 11-го марта, в 22:00 по киевскому времени.