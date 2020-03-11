Роман БЮРКИ: «Нам нельзя расслабляться»

Вратарь «Боруссии» Дортмунд готовится к битве с ПСЖ

  • 11.03.2020 11:10
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Роман БЮРКИ: «Нам нельзя расслабляться»
© ФК Боруссия Дортмунд. Роман Бюрки

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

«У нас хорошее положение благодаря победе в первом матче, но расслабляться, конечно же, нельзя. Нужно надежно сыграть в обороне и воспользоваться своими козырями у чужих ворот. Я интенсивно готовлюсь к каждому сопернику. Как и любой другой профессионал, я концентрируюсь на своей работе. На тренировках мне противостоят форварды топ-класса, так что в подготовке к матчу против ПСЖ нет ничего особенного», — считает Бюрки.

Матч ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 11-го марта, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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