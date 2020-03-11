Шахтер наводил справки по вингеру Гремио Феррейре

В феврале «горняки» изучали возможность подписания молодого футболиста

  • 11.03.2020 10:40
  • 1622 просмотра
  • 2 комментария
Шахтер наводил справки по вингеру Гремио Феррейре
© Twitter. Феррейра

22-летний левый вингер «Гремио» Феррейра являлся объектом интереса «Шахтера» в феврале.

Об этом свидетельствует переписка между агентом игрока Пабло Буэно и спортивным директором «Гремио» Клаусом Камара, опубликованная бразильской прессой.

Агент уведомил представителя «Гремио» о том, что «Шахтер» наводит справки о возможности трансфера Феррейры, на что представитель бразильского клуба отметил, что сделка возможна при выплате 5 миллионов евро. Кроме того, «Гремио» хотел сохранить за собой часть экономических прав на футболиста, чтобы претендовать на процент от следующей продажи игрока.

Отмечается, что «Шахтер» не стал делать предложения по Феррейре и тема сошла на нет.

В минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии на счету Феррейры 4 матча, 1 гол и 2 результативные передачи. Его трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 10:46
    +1
    Вратарю 35.
    Защитники 5 лет не меняются.
    Опорные болеют.
    Вингеров там по моему на 2 состава хватит.
    Я понимаю что утка.
    Но я за 5 лет ни одной новости не видел о сильном защитнике. О вратаре.
    Если Стёпа ляжет под нож это все.
    Если Марлос паховые кольца не лечит а откладывает операцию аналогично это проблемы.
    Малышев тоже самое.
    Как то последнее время не понятно для меня трансферная политика.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 11.03.2020 10:44
    +1
    чем-то на Марлоса похож
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 10:46
    +1
    Вратарю 35.
    Защитники 5 лет не меняются.
    Опорные болеют.
    Вингеров там по моему на 2 состава хватит.
    Я понимаю что утка.
    Но я за 5 лет ни одной новости не видел о сильном защитнике. О вратаре.
    Если Стёпа ляжет под нож это все.
    Если Марлос паховые кольца не лечит а откладывает операцию аналогично это проблемы.
    Малышев тоже самое.
    Как то последнее время не понятно для меня трансферная политика.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 11.03.2020 10:44
    +1
    чем-то на Марлоса похож
    Ссылка
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