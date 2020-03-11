Шахтер наводил справки по вингеру Гремио Феррейре

22-летний левый вингер «Гремио» Феррейра являлся объектом интереса «Шахтера» в феврале.

Об этом свидетельствует переписка между агентом игрока Пабло Буэно и спортивным директором «Гремио» Клаусом Камара, опубликованная бразильской прессой.

Агент уведомил представителя «Гремио» о том, что «Шахтер» наводит справки о возможности трансфера Феррейры, на что представитель бразильского клуба отметил, что сделка возможна при выплате 5 миллионов евро. Кроме того, «Гремио» хотел сохранить за собой часть экономических прав на футболиста, чтобы претендовать на процент от следующей продажи игрока.

Отмечается, что «Шахтер» не стал делать предложения по Феррейре и тема сошла на нет.

В минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии на счету Феррейры 4 матча, 1 гол и 2 результативные передачи. Его трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 1 миллион евро.