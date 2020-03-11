Люсьен ФАВР: «Матч без зрителей — это совершенно другая штука»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился мнением о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
«Безусловно, матч без зрителей — это совершенно другая штука, чем игра при переполненных трибунах. Но обе команды находятся в равных условиях», — считает Фавр.
Матч ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 11-го марта, в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — УЕФА
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