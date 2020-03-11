Алан ПАТРИК: «Хотим вернуться из Германии с преимуществом»

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик рассказал о подготовке к матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Вольфсбургом».

– Алан, рады видеть тебя в общей группе. Как себя чувствуешь?

– Хорошо. Уже тренировался два дня, а сейчас, слава Богу, снова в общей группе. Для любого футболиста важно работать с коллективом, никто не любит заниматься отдельно. Готовимся к ответственному матчу, который нас ждет в четверг.

– Какая информация о «Вольфсбурге» у вас есть?

– Изучаем соперника так же, как и других перед любым матчем. Прекрасно знаем, что будет сложно, ведь «Вольфсбург» играет на своем поле. Важна концентрация, чтобы провести хороший поединок. Вместе с тем первая встреча без ответной еще ничего не решает, и мы хотим вернуться из Германии с преимуществом.

– Можно ли сравнить «Вольфсбург» с «Бенфикой»? Насколько это разный футбол?

– Стиль игры отличается. Немцы всегда сильны физически, хороши в контратаках. Мы должны быть готовы к сопернику наилучшим образом, проанализировать информацию и выработать стратегию, чтобы благодаря своим характеристикам противостоять «Вольфсбургу».

– Смотрел какие-то матчи «Вольфсбурга» лично? С этим клубом «Шахтер» ранее не играл.

– Да, иногда смотрю поединки Бундеслиги. До первой встречи никогда не знаешь на сто процентов, что тебя ждет, но мы нацелены на положительный результат и, я надеюсь, сможем пройти дальше.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер» состоится в четверг, 12-го марта, в 22:00 по киевскому времени.