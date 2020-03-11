Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шахтер пройдет Вольфсбург»

42-летний бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от противостояния «Шахтера» с немецким «Вольфсбургом» в Лиге Европы.

«Если честно, я позитивно смотрю на все аспекты. Если сравнивать «Шахтер» и «Вольфсбург», шансы «горняков» на выход выглядят предпочтительнее. Но не стоит сбрасывать со счетов гибкость тренера «волков» и тактическую выучку отдельных игроков. «Шахтер» в плане креатива все-таки получше выглядит, при условии, что все наши игроки будут в оптимальной форме. Я думаю, что «Шахтер» пройдет «Вольфсбург», может быть, не так легко, как это может всем показаться. Но я думаю, что именно за счет командных действий и слаженной игры в завершающей стадии наши ребята смогут победить. «Шахтер» сейчас выглядит хорошо, моментами мне их игра очень нравится. Надеюсь, что в матче с немцами они смогут показать такую игру на протяжении всех 90 минут, а не отрывками», — считает Левченко.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер» состоится в четверг, 12-го марта, в 22:00 по киевскому времени.