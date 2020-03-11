Иван БАЛАН: «Александрия научилась побеждать Динамо»

Известный украинский тренер Иван Балан поделился ожиданиями от поединка «Динамо» — Александрия в 1/4 финала Кубка Украины.

«В этой паре встретятся достойные друг друга противники. «Александрия» научилась побеждать «Динамо». Последнюю очную победу киевлян в чемпионате не стоит брать во внимание, поскольку я уже говорил, что у Кубка Украины свои законы.

Хотя наставник александрийцев Владимир Шаран и сказал, что его команде еще рано тягаться с «Динамо», думаю, он это сделал для того, чтобы подбодрить своих подопечных и усыпить бдительность киевлян. На бумаге «бело-синие» являются фаворитами предстоящей встречи, но я оцениваю шансы команд на выход в полуфинал как 50 на 50», — считает Балан.

Матч 1/4 финала Кубка Украины «Динамо» — «Александрия» состоится в Киеве в среду, 11-го марта, в 19:30 по киевскому времени.