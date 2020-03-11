Иван БАЛАН: «Александрия научилась побеждать Динамо»

Специалист считает, что у команд равные шансы на выход в полуфинал Кубка Украины

  • 11.03.2020 08:53
  • 265 просмотров
  • 1 комментарий
Иван БАЛАН: «Александрия научилась побеждать Динамо»
© niknews.mk.ua. Иван Балан

Известный украинский тренер Иван Балан поделился ожиданиями от поединка «Динамо» — Александрия в 1/4 финала Кубка Украины.

«В этой паре встретятся достойные друг друга противники. «Александрия» научилась побеждать «Динамо». Последнюю очную победу киевлян в чемпионате не стоит брать во внимание, поскольку я уже говорил, что у Кубка Украины свои законы.

Хотя наставник александрийцев Владимир Шаран и сказал, что его команде еще рано тягаться с «Динамо», думаю, он это сделал для того, чтобы подбодрить своих подопечных и усыпить бдительность киевлян. На бумаге «бело-синие» являются фаворитами предстоящей встречи, но я оцениваю шансы команд на выход в полуфинал как 50 на 50», — считает Балан.

Матч 1/4 финала Кубка Украины «Динамо» — «Александрия» состоится в Киеве в среду, 11-го марта, в 19:30 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 11.03.2020 09:19
    0
    23 матчі. 17 перемог Динамо і 2 у Олександрії. Останні 3 гри, якщо взяти рік з весни 2019, 3 перемоги Динамо. Може і навчились. Але чомусь статистика каже про інше.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 11.03.2020 09:19
    0
    23 матчі. 17 перемог Динамо і 2 у Олександрії. Останні 3 гри, якщо взяти рік з весни 2019, 3 перемоги Динамо. Може і навчились. Але чомусь статистика каже про інше.
    Ссылка
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