Олег САЛЕНКО: «Динамо нужно подтянуть реализацию»

Специалист считает, что «Александрия» способна удивить киевлян в Кубке Украины

  • 11.03.2020 08:25
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Олег САЛЕНКО: «Динамо нужно подтянуть реализацию»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка киевской команды с «Александрией» в 1/4 финала Кубка Украины.

«В первом тайме предыдущей игры с «Александрией» было много борьбы. Обе команды просто дрались. Во второй половине соперник подсел, играть было легче. Главное — очки и победа.

Было два непонятных моменты по судейству — арбитр был непоследователен в своих решениях. Кажется, правила игры не изменились, а здесь непонятно, как все трактуется.

Сможет ли удивить «Александрия»? Если «Днепр-1» смог удивить, то почему «Александрия» не может это сделать? Это кубковый матч, и мотивация на него колоссальная. Обе команды очень нацелены на победу. Киевлянам обязательно нужно обратить внимание на угловые, навесы и стандарты «Александрии», они были опасными. И подтянуть свою реализацию.

У «Динамо» сейчас нет глубины запаса. Посмотрим, как восстановятся игроки. Думаю, будет максимум одна-две замены. Игра будет тяжелой и до первого гола. «Шахтер» выбит из турнира, казалось бы, кубок уже в руках «Динамо», но легкой прогулки в этой игре никто не ожидает», — считает Саленко.

Матч 1/4 финала Кубка Украины «Динамо» — «Александрия» состоится в Киеве в среду, 11-го марта, в 19:30 по киевскому времени.

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Источник — 1927.kiev.ua

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