Шепелев сможет сыграть с Александрией

Киевское «Динамо» обратилось в Украинскую ассоциацию футбола за официальными разъяснениями по поводу статуса полузащитника команды Владимира Шепелева перед матчем 1/4 финала Кубка Украины против «Александрии».

В матче 1/8 финала турнира против «Шахтера» Шепелев получил прямую красную карточку.

Согласно регламенту соревнований, дисквалификация за прямую красную карточку переносится и на другой турнир (в данном случае — на УПЛ), а значит, Владимир может принять участие в поединке против «Александрии», поскольку уже отбыл дисквалификацию.

УАФ в официальном письме подтвердила статус Владимира Шепелева, как игрока, который имеет право принять участие в матче против «Александрии».

Матч 1/4 финала Кубка Украины «Динамо» — «Александрия» состоится в Киеве в среду, 11-го марта, в 19:30 по киевскому времени.