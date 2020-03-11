Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Моя команда — лучшая»

34-летний украинский нападающий «Бурсаспора» Евгений Селезнев доволен выездной победой над «Баликесирспором» (3:1) в 27-м туре второго турецкого дивизиона.
«Моя команда — лучшая. Никогда не сдавайся», — написал Селезнев в Instagram.
Селезнев вышел на матч в стартовом составе «Бурсаспора», но забить не сумел.
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Источник — Instagram
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