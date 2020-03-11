Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Моя команда — лучшая»

Украинский форвард «Бурсаспора» подвел итоги победы над «Баликесирспором» (3:1)

  • 11.03.2020 07:34
  • 2013 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Моя команда — лучшая»
© Instagram. Евгений Селезнев

34-летний украинский нападающий «Бурсаспора» Евгений Селезнев доволен выездной победой над «Баликесирспором» (3:1) в 27-м туре второго турецкого дивизиона.

«Моя команда — лучшая. Никогда не сдавайся», — написал Селезнев в Instagram.

Селезнев вышел на матч в стартовом составе «Бурсаспора», но забить не сумел.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My team the best 🐊!never give up 🐊

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 09:08
    +1
    Это турецкая Ворскла или как?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 09:08
    +1
    Это турецкая Ворскла или как?
    Ссылка
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