Игорь ЦЫГАНЫК: «Родригеш никогда не станет лидером в топ-клубе»

Телеведущий Игорь Цыганык считает, что 24-летний люксембургский форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который сейчас выступает за турецкий «Анкарагюджю» на правах аренды, никогда не станет лидером в топ-клубе.

«Правда ли то, что «Шахтер» может выкупить Жерсона Родригеша? Знаете, в «Шахтере» таких футболистов, как Жерсон Родригеш, достаточно, и даже более квалифицированных игроков. Поэтому я сомневаюсь, что этот футболист может перейти в «Шахтер». Это что-то нереальное. Мы сейчас переоцениваем его уровень, да, он начал хорошо в «Динамо», забил «Шахтеру». Но потом начались соблазны столичной жизни, которые помешали ему себя реализовать.

Сейчас он переехал в «Анкарагюджю», там совершенно другие цели и задачи, там по своим качествам Родригеш является одним из лучших футболистов. Но попасть в «Динамо» или «Шахтер», которые ставят совершенно другие цели, абсолютно непросто. Мое мнение: уровень Родригеша — это «Анкарагюджю». Я уверен, что лидером в топ-клубе он не станет никогда», — сказал Цыганик в эфире программы «Цыганик Live».