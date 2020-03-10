Игорь ЦЫГАНЫК: «Родригеш никогда не станет лидером в топ-клубе»

Уровень футболиста — «Анкарагюджю», уверен специалист

  • 10.03.2020 18:36
  • 1585 просмотров
  • 3 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Родригеш никогда не станет лидером в топ-клубе»
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Телеведущий Игорь Цыганык считает, что 24-летний люксембургский форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который сейчас выступает за турецкий «Анкарагюджю» на правах аренды, никогда не станет лидером в топ-клубе.

«Правда ли то, что «Шахтер» может выкупить Жерсона Родригеша? Знаете, в «Шахтере» таких футболистов, как Жерсон Родригеш, достаточно, и даже более квалифицированных игроков. Поэтому я сомневаюсь, что этот футболист может перейти в «Шахтер». Это что-то нереальное. Мы сейчас переоцениваем его уровень, да, он начал хорошо в «Динамо», забил «Шахтеру». Но потом начались соблазны столичной жизни, которые помешали ему себя реализовать.

Сейчас он переехал в «Анкарагюджю», там совершенно другие цели и задачи, там по своим качествам Родригеш является одним из лучших футболистов. Но попасть в «Динамо» или «Шахтер», которые ставят совершенно другие цели, абсолютно непросто. Мое мнение: уровень Родригеша — это «Анкарагюджю». Я уверен, что лидером в топ-клубе он не станет никогда», — сказал Цыганик в эфире программы «Цыганик Live».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(12 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 10.03.2020 19:31
    0
    Ну пусть тогда Цыганык, раз уж сказал - "А", говорит и "Б", а именно поясняет КАК и ДЛЯ ЧЕГО высокопрофессиональный спортивный менеджмент ФК Динамо К. приобрел такого слабого игрока в свою команду? Или пусть УТОЧНИТ, что считает и САМ клуб Динамо К. - тоже близкого к "Анкарагюджю" уровня...
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    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 10.03.2020 19:12
    +1
    Мощный, быстрый, какая то техника есть. Но он вообще в пас не играет. Не видит кому и когда отдать.
    Будет хорошо играть, если на него будет играть вся команда. В ДК это невозможно.
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    VVO
      VVO, 10.03.2020 18:47
    -2
    Які цілі ставить Динамо? Боротьба з Зорею та Десною? Ну так тоді їм потрібен тільки ТОП футболісти.
    Ну і якщо пішло про топ клуби то наврядчи жоден з гравців Динамо зможе не те щоб лідером стати у топ клубі а й простотзакріпитись у основі.
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    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 10.03.2020 19:12
    +1
    Мощный, быстрый, какая то техника есть. Но он вообще в пас не играет. Не видит кому и когда отдать.
    Будет хорошо играть, если на него будет играть вся команда. В ДК это невозможно.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 10.03.2020 19:31
    0
    Ну пусть тогда Цыганык, раз уж сказал - "А", говорит и "Б", а именно поясняет КАК и ДЛЯ ЧЕГО высокопрофессиональный спортивный менеджмент ФК Динамо К. приобрел такого слабого игрока в свою команду? Или пусть УТОЧНИТ, что считает и САМ клуб Динамо К. - тоже близкого к "Анкарагюджю" уровня...
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