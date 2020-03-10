Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Будем стараться пройти динамовский барьер»

28-летний украинский полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в 1/4 финала Кубка Украины.

— Дмитрий, у «Александрии» два матча подряд с «Динамо». Хватит теперь сил на кубковую встречу с киевлянами?

— Сам матч в Киеве даст ответ на этот вопрос. Самое главное, что настрой на кубковую игру у нас на самом высоком уровне. Мы постарались быстро восстановиться, и теперь все мысли о кубковой игре.

— Как расцениваете шансы «Александрии» в кубковом противостоянии с «Динамо»?

— Конечно, мы будем стараться пройти динамовский барьер. Иначе зачем ехать в Киев?!

— «Александрия» весной два матча проиграла, один выиграла и один раз сыграла вничью. Недовольны таким стартом?

— Да, мы хотели бы добиться лучших показателей в этих играх. Впереди игры в первой шестерке, матчи будут высокого накала, и мы постараемся исправиться и догнать наших конкурентов.

Матч 1/4 финала Кубка Украины «Динамо» — «Александрия» состоится в Киеве в среду, 11-го марта, в 19:30 по киевскому времени.