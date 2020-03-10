Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Будем стараться пройти динамовский барьер»

Игрок «Александрии» поделился ожиданиями от поединка 1/4 финала Кубка Украины

  • 10.03.2020 18:15
  • 682 просмотра
  • 0 комментариев
Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Будем стараться пройти динамовский барьер»
© ФК Александрия. Дмитрий Гречишкин

28-летний украинский полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в 1/4 финала Кубка Украины.

— Дмитрий, у «Александрии» два матча подряд с «Динамо». Хватит теперь сил на кубковую встречу с киевлянами?
— Сам матч в Киеве даст ответ на этот вопрос. Самое главное, что настрой на кубковую игру у нас на самом высоком уровне. Мы постарались быстро восстановиться, и теперь все мысли о кубковой игре.

— Как расцениваете шансы «Александрии» в кубковом противостоянии с «Динамо»?
— Конечно, мы будем стараться пройти динамовский барьер. Иначе зачем ехать в Киев?!

— «Александрия» весной два матча проиграла, один выиграла и один раз сыграла вничью. Недовольны таким стартом?
— Да, мы хотели бы добиться лучших показателей в этих играх. Впереди игры в первой шестерке, матчи будут высокого накала, и мы постараемся исправиться и догнать наших конкурентов.

Матч 1/4 финала Кубка Украины «Динамо» — «Александрия» состоится в Киеве в среду, 11-го марта, в 19:30 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности