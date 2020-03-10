Патрик и Марлос вернулись в общую группу Шахтера

Донецкий «Шахтер» готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Вольфсбургом».

Утренняя сессия 10-го марта началась с 30-минутной теории, на которой «оранжево-черные» детально разбирали игру предстоящего соперника в еврокубке. Затем команда провела часовое занятие на газоне комплекса «Святошин», полностью посвященное тактике.

Полузащитники Алан Патрик и Марлос восстановились после повреждений и тренируются вместе со всеми, а Манор Соломон постепенно набирает кондиции и проходит процесс реабилитации с частичной работой в общей группе. Индивидуально под руководством клубных физиотерапевтов занимался Александр Пихаленок.

В среду в 10:30 «Шахтер» отправится в Вольфсбург. Матч «Вольфсбург» — «Шахтер» состоится на «Вольфсбург Арене» 12-го марта. Начало в 22:00.