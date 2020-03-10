Черноморец сыграет с Реал Фармой

В среду, 11-го марта, одесский «Черноморец» проведет тренировочный матч с представителем Второй лиги Украины. «Моряки» на стадионе своей базы в Совиньоне будут принимать «Реал Фарму» (Одесса). Начало встречи в 11:00. Вход свободный.

В этот же день состоится спарринг «Черноморца-2», который на искусственном поле клубной УТБ на улице Архитекторской встретится с одесским «Атлетиком» (U-19). Начало игры в 13:00.