Александр ИЩЕНКО: «У Михайличенко есть варианты в средней линии»

Специалист поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Александрией» в Кубке Украины

  • 10.03.2020 14:58
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Александр ИЩЕНКО: «У Михайличенко есть варианты в средней линии»
© ФК Динамо Киев. Александр Ищенко

Александр Ищенко, руководитель ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского, поделился ожиданиями от поединка «Динамо» с «Александрией» в 1/4 финала Кубка Украины.

- Каковы ваши ожидания от кубкового противостояния «Динамо» с «Александрией»?
- Кубковая игра, да еще и на такой стадии, предполагает бескомпромиссную борьбу с кубковым характером со своим футбольным привкусом. Думаю, болельщик должен понять, что игра должна быть интересной и нужно быть ее соучастником.

- Поединок 22 тура можно назвать генеральной репетицией перед встречей в Кубке Украины?
- Нет, не назвал бы. Это была игра чемпионата Украины, каждая команда хотела улучшить свое турнирное положение перед играми первой шестерки, но никто не держал в мыслях следующий матч. Был поединок чемпионата Украины, и он состоялся, а матч Кубка – это уже совсем другая история.

- Что «Александрия» может противопоставить «Динамо»?
- «Александрия» отмечается боевым характером и отличной функциональной готовностью. Свой потенциал команда показала в матчах Лиги Европы. Да, это команда без звезд. Но она достойно выступила в сложной группе Лиги Европы. Это придало футболистам уверенности в своих силах. Вспомните, что после удаления Довгого в поединке на прошлой неделе команда не отошла назад, а пыталась найти свой шанс в контригре и даже в какой-то момент перехватила инициативу. Еще раз повторюсь, что болельщик должен прийти и поддержать команду.

- Из-за дисквалификации не сможет сыграть Шепелев – это серьезная потеря?
- На этой позиции уже играл Кадири с первых минут. У Михайличенко есть два-три варианта, как скомпоновать среднюю линию в центральном звене. Шепелев – один из лидеров игры средней линии, но и у «Александрии» есть потери. Сегодня не стоит об этом думать, у команд достаточно резерва, чтобы скомпоновать состав.

- Кто выглядит лучше на позиции центрфорварда – Соль или Русин?
- Русин после подписания контракта ответил, что конкуренция была, есть и будет мотивацией, чтобы игрок прогрессировал. Это хороший раздражитель и для Соля, и для Русина.

Матч 1/4 финала Кубка Украины «Динамо» — «Александрия» состоится в среду, 11-го марта, в 19:30 по киевскому времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

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