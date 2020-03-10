ПОЛУНИН: «Динамо, Заря и Десна разыграют оставшиеся места на пьедестале»

Бывший футболист «Днепра» и сборной Украины по футболу Андрей Полунин поделился ожиданиями от заключительной части чемпионата Украины.

«Станет ли «Десна» третьим претендентом на завоевание «серебра» или «бронзы»? Уверен, что да. Команда Александра Рябоконя, и без того хорошо укомплектованная, зимой качественно усилилась. Считаю, что именно «Динамо», «Заря» и «Десна» разыграют оставшиеся места на пьедестале. «Шахтер», естественно, уже вне конкуренции», — считает Полунин.