ПОЛУНИН: «Динамо, Заря и Десна разыграют оставшиеся места на пьедестале»

Бывший футболист «Днепра» и сборной Украины по футболу Андрей Полунин поделился ожиданиями от заключительной части чемпионата Украины.
«Станет ли «Десна» третьим претендентом на завоевание «серебра» или «бронзы»? Уверен, что да. Команда Александра Рябоконя, и без того хорошо укомплектованная, зимой качественно усилилась. Считаю, что именно «Динамо», «Заря» и «Десна» разыграют оставшиеся места на пьедестале. «Шахтер», естественно, уже вне конкуренции», — считает Полунин.
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Источник — zbirna.com
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