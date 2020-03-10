Президент Днепра-1 призвал болельщиков активнее поддерживать команду

Президент «Днепра-1» Юрий Береза надеется, что болельщики команды будут активнее ее поддерживать на стадионе, заполняя трибуны. Кроме того, функционер призывает дать команде немного времени.

«Главное, чтобы все победы импонировали нашим зрителям. Я обращаюсь к нашим горожанам, болельщикам - приходите на стадион, нам нужна ваша поддержка. Ваша поддержка подгоняет и вдохновляет футболистов. И хочу обратиться ко всем экспертам, обсуждающим наши неудачи и победы на различных форумах».

«Дайте нам немного времени. Клуб сделал очень большие шаги, каждый сезон поднимаясь в классе - Вторая лига, Первая лига, сейчас УПЛ. Это все очень непросто. Одни игроки уходят, другие приходят. Идет наладка командной философии. Дайте тренерскому штабу поработать, и вы будете с удовольствием приходить на стадион и смотреть тот фирменный футбол, который был привычным для «Днепра-1», - считает Береза.

Дебютант УПЛ первую часть сезона завершил на 7-м месте.