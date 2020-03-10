Президент Днепра-1 призвал болельщиков активнее поддерживать команду

Нужно больше людей на стадионе

  • 10.03.2020 12:35
  • 935 просмотров
  • 3 комментария
Президент Днепра-1 призвал болельщиков активнее поддерживать команду
© scdnipro1.com.ua

Президент «Днепра-1» Юрий Береза надеется, что болельщики команды будут активнее ее поддерживать на стадионе, заполняя трибуны. Кроме того, функционер призывает дать команде немного времени.

«Главное, чтобы все победы импонировали нашим зрителям. Я обращаюсь к нашим горожанам, болельщикам - приходите на стадион, нам нужна ваша поддержка. Ваша поддержка подгоняет и вдохновляет футболистов. И хочу обратиться ко всем экспертам, обсуждающим наши неудачи и победы на различных форумах».

«Дайте нам немного времени. Клуб сделал очень большие шаги, каждый сезон поднимаясь в классе - Вторая лига, Первая лига, сейчас УПЛ. Это все очень непросто. Одни игроки уходят, другие приходят. Идет наладка командной философии. Дайте тренерскому штабу поработать, и вы будете с удовольствием приходить на стадион и смотреть тот фирменный футбол, который был привычным для «Днепра-1», - считает Береза.

Дебютант УПЛ первую часть сезона завершил на 7-м месте.

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Источник — СК Днепр-1

(7 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 10.03.2020 13:22
    0
    Блин блинский. Та сейчас большинству не до футбола, да и жаба душит отдать бабки на билет. Я с 13-ти лет почти ни одной игры своей команды не пропускал аж до 40-ка... Потом аллес. На стадио придурки молодые, и лучше по ТВ посмотреть. И переться через пол города не надо, и деньги целы.
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    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 10.03.2020 12:59
    -1
    Клоуни..прикриваєтесь іменем команди,якої вже немає. Мкг,фекали і оте...одинакові...
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    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 10.03.2020 12:42
    +4
    Який був звичним Дніпру а не Дніпру1 наразі
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    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 10.03.2020 12:42
    +4
    Який був звичним Дніпру а не Дніпру1 наразі
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 10.03.2020 13:22
    0
    Блин блинский. Та сейчас большинству не до футбола, да и жаба душит отдать бабки на билет. Я с 13-ти лет почти ни одной игры своей команды не пропускал аж до 40-ка... Потом аллес. На стадио придурки молодые, и лучше по ТВ посмотреть. И переться через пол города не надо, и деньги целы.
    Ссылка
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