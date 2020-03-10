Цыганков готов сыграть с Александрией, Шапаренко - под вопросом

Лидер «Динамо» восстановился и готов играть

  • 10.03.2020 10:34
  • 1187 просмотров
  • 2 комментария
Цыганков готов сыграть с Александрией, Шапаренко - под вопросом
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков пропустил матч УПЛ против «Александрии», но в поединке Кубка Украины, который пройдет 11 марта в Киеве, он уже может сыграть.

В понедельник самый результативный игрок киевлян тренировался в общей группе. Цыганков из-за травмы пропустил большую часть зимней подготовки на сборах.

Под вопросом участие в матче другого хавбека — Николая Шапаренко, который не играл в «Александрии» из-за простуды.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 10.03.2020 11:30
    0
    При такому суддівстві,яке було під час останьої гри,та різному трактуванні одних і тих самих порушень то навряд,хоча мені б хотілося! ВАР ввели,суддів вчили,але виникає питання -нахрена їх вчили і чи так треба застосовувати ВАР?І виникає ще одне итання-якщо суддя стоїть оруч з моментом орушення то чому він невірно трактує правила,що отім треба перериватися на перегляд повторів?Над Монзуль вже просто хочеться сміятися,бо виявляється що без ВАРу вона зовсім не вміє судити. Єдине що судді добре засвоїли так це сам жест,типу " я подивився ВАР", і руками накреслити умовний чотирикутник!
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 10.03.2020 10:55
    0
    ну тут то александрия точно их дернет
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 10.03.2020 11:30
    0
    При такому суддівстві,яке було під час останьої гри,та різному трактуванні одних і тих самих порушень то навряд,хоча мені б хотілося! ВАР ввели,суддів вчили,але виникає питання -нахрена їх вчили і чи так треба застосовувати ВАР?І виникає ще одне итання-якщо суддя стоїть оруч з моментом орушення то чому він невірно трактує правила,що отім треба перериватися на перегляд повторів?Над Монзуль вже просто хочеться сміятися,бо виявляється що без ВАРу вона зовсім не вміє судити. Єдине що судді добре засвоїли так це сам жест,типу " я подивився ВАР", і руками накреслити умовний чотирикутник!
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 10.03.2020 10:55
    0
    ну тут то александрия точно их дернет
    Ссылка
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