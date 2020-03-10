Цыганков готов сыграть с Александрией, Шапаренко - под вопросом

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков пропустил матч УПЛ против «Александрии», но в поединке Кубка Украины, который пройдет 11 марта в Киеве, он уже может сыграть.

В понедельник самый результативный игрок киевлян тренировался в общей группе. Цыганков из-за травмы пропустил большую часть зимней подготовки на сборах.

Под вопросом участие в матче другого хавбека — Николая Шапаренко, который не играл в «Александрии» из-за простуды.