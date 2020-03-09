Верес решил не подписывать воспитанника академий Интера и Брешии

21-летний футболист Ламине Н’Диайе не сыграет за «Верес» весной. Игрок провел с «красно-черными» два спарринга и показал неплохой технический уровень, рассматривался главным тренером в качестве кандидата для усиления команды. Однако было принято решение не рассчитывать на сенегальца в весенней части чемпионата.

Ламине имеет сенегальский и итальянский паспорта. Воспитанник итальянского клуба «Ренате». Работал также в академиях «Интера» и «Брешии». Предыдущий сезон футболист сыграл за испанскую «Марбелью» (Сегунда Б).