Верес решил не подписывать воспитанника академий Интера и Брешии

Ламине Н'Диайе не будет выступать за украинский клуб

  • 09.03.2020 15:17
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Верес решил не подписывать воспитанника академий Интера и Брешии
© ФК Верес. Ламине Н'Диайе

21-летний футболист Ламине Н’Диайе не сыграет за «Верес» весной. Игрок провел с «красно-черными» два спарринга и показал неплохой технический уровень, рассматривался главным тренером в качестве кандидата для усиления команды. Однако было принято решение не рассчитывать на сенегальца в весенней части чемпионата.

Ламине имеет сенегальский и итальянский паспорта. Воспитанник итальянского клуба «Ренате». Работал также в академиях «Интера» и «Брешии». Предыдущий сезон футболист сыграл за испанскую «Марбелью» (Сегунда Б).

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Источник — ФК Верес

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