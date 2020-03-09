Вячеслав ШЕВЧУК: «Все три красные в матче Днепр-1 – Мариуполь – по делу»

Специалист проанализировал скандальный матч УПЛ с тремя удалениями

  • 09.03.2020 14:56
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Все три красные в матче Днепр-1 – Мариуполь – по делу»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук проанализировал удаления в скандальном матче 22 тура Премьер-лиги «Днепр-1» – «Мариуполь» (3:0). Все три красные карточки получили игроки приазовцев.

«Я внимательно пересмотрел моменты с красными карточками. Первая карточка – Чоботенко. Арбитр дает желтую, но благодаря VAR дает красную. Для меня это не красная, а даже бордовая – человек прыгает двумя ногами, просто уничтожает соперника. Сразу нужно вызывать клинику «Борис».

Вторая карточка – Яворский. Человек пробрасывает на фланге, он сбивает. Дали желтую – хорошо. Но вторая желтая, опытный же игрок, сделай выводы! Нападающий принимает мяч спиной к воротам, он его просто сбивает. Если уже дали одну желтую, то он думал, что не дадут вторую? Думайте мозгами.

Дальше – Игнатенко. Выставляет на Кравченко высоко локоть, прямо бьет. Три красных – все по делу», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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