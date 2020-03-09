Виктор ВАЦКО: «Я обеими руками за VAR!»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о работе системы VAR после матчей 22-го тура УПЛ.
«Я обеими руками за VAR!!! Но не могу понять, почему одни и те же нарушения в единоборствах без просмотра VAR и после просмотра VAR трактуются по-разному? Ведь правила одинаковы для всех! И судьи обязаны их знать и трактовать одинаково, несмотря ни на что!!!», — написал Вацко в твиттере.
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Источник — Twitter
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