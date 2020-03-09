ВИДЕО ДНЯ. Как двойник Ибрагимовича разыгрывал прохожих

Говорят, что у каждого человека есть хотя бы один двойник. Конечно, не бывает абсолютно одинаковых людей, но встречаются очень похожие друг на друга. Двойником 38-летнего шведского форварда «Милана» Златана Ибрагимовича выступил профессиональный баскетболист Нихад Джедович.

Нихад — постоянный участник Матчей всех звезд в чемпионате Германии. Двукратный чемпион страны в составе «Баварии». Многолетний лидер одной из лучших немецких команд последних лет, а также своей национальной сборной — сборной Боснии и Герцеговины.

Джедович в образе Златана прогулялся по пляжу Майами, посмотрев на реакцию прохожих.