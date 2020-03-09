ВИДЕО ДНЯ. Как двойник Ибрагимовича разыгрывал прохожих

Баскетболист Нихад Джедович вполне успешно справился с ролью знаменитого шведского форварда

  • 09.03.2020 12:56
  • 533 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО ДНЯ. Как двойник Ибрагимовича разыгрывал прохожих
© ФК Милан. Златан Ибрагимович

Говорят, что у каждого человека есть хотя бы один двойник. Конечно, не бывает абсолютно одинаковых людей, но встречаются очень похожие друг на друга. Двойником 38-летнего шведского форварда «Милана» Златана Ибрагимовича выступил профессиональный баскетболист Нихад Джедович.

Нихад — постоянный участник Матчей всех звезд в чемпионате Германии. Двукратный чемпион страны в составе «Баварии». Многолетний лидер одной из лучших немецких команд последних лет, а также своей национальной сборной — сборной Боснии и Герцеговины.

Джедович в образе Златана прогулялся по пляжу Майами, посмотрев на реакцию прохожих.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Р
      Сергей Р, 09.03.2020 13:03
    +1
    Класс!Похож реально
    Ссылка
    Сергей Р
      Сергей Р, 09.03.2020 13:03
    +1
    Класс!Похож реально
    Ссылка
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