Вячеслав ШЕВЧУК: «Сборная Украины достойна играть с такими соперниками»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук подвел итоги жеребьевки группового раунда Лиги наций сезона 2020/2021. Команда Андрея Шевченко сыграет со Швейцарией, Испанией и Германией.

«Круто, что сборная Украины попала в такую группу. В последние два года у сборной Украины большой прорыв именно в плане качества игры и результата. Поэтому мы достойны играть с такими соперниками», — отметил Шевчук.