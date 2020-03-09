Вячеслав ШЕВЧУК: «Сборная Украины достойна играть с такими соперниками»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук подвел итоги жеребьевки группового раунда Лиги наций сезона 2020/2021. Команда Андрея Шевченко сыграет со Швейцарией, Испанией и Германией.
«Круто, что сборная Украины попала в такую группу. В последние два года у сборной Украины большой прорыв именно в плане качества игры и результата. Поэтому мы достойны играть с такими соперниками», — отметил Шевчук.
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Источник — ТК Футбол
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