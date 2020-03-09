Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA, прогресс Цуренко и Бондаренко

По итогам недели в топ-5 рейтинга WTA вернулась украинская теннисистка Элина Свитолина, которой удалось одержать победу на турнире в Монтерее.
Свитолина отыграла две позиции и теперь 5-я. Лидерство сохранила Эшли Барти.
В топ-100 остаются три представительницы Украины. Наибольший прогресс показала Катерина Бондаренко, которая отыграла 57 позиций и теперь 347-я.
13 позиций отыграла Леся Цуренко, занимающая 139-е место.то.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
1. США 11 467 (+225)
2. Чехія 11 078
3. Австралія 10 419
4. Румунія 7 673 (+18)
5. Україна 7 073 (+279)
6.(+1) Нідерланди 5 583 (+90)
7.( -1) Швейцарія 5 546 (+36)
8. Канада 5 340 (+59)
9. Японія 5 281 (+94)
10. Білорусь 5 168 (+1)
11. Хорватія 4 921 (+5)
12. Казахстан 4 914
13. Росія 4 842
14. Китай 4 691
15. Німеччина 4 373
16.(+1) Великобр-я 4 355 (+116)
16. Іспанія 4 355
18. Бельгія 3 786 (+80)
19. Франція 3 557 (+30)
20. Польща 3 142
.
.
Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
1. США 21 218 (+254)
2. Чехія 18 561 (+179)
3. Австралія 13 511 (+33)
4. Румунія 11 306 (+235)
5. Росія 10 713 (+131)
6. Україна 9 647 (+370)
7. Китай 8 744 (+86)
8. Німеччина 7 983 (+189)
9.(+1) Японія 7 419 (+100)
10.( -1) Швейцарія 7 399 (+57)
11. Іспанія 7 206 (+24)
12. Нідерланди 6 907 (+126)
13. Франція 6 625 (+161)
14. Білорусь 6 206 (+75)
15. Канада 6 124 (+69)
16. Бельгія 6 108 (+150)
17.(+1) Великобр-я 5 797 (+152)
18.( -1) Хорватія 5 745 (+5)
19. Казахстан 5 271
20. Польща 4 223 (+13)
.
.
Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
1. США 39 249 (+386)
2. Чехія 20 116 (+200)
3. Росія 17 978 (+239)
4. Австралія 15 998 (+49)
5. Румунія 13 430 (+270)
6. Китай 12 089 (+115)
7. Японія 10 887 (+157)
8. Україна 10 276 (+387)
9. Німеччина 9 797 (+279)
10. Франція 9 464 (+264)
11. Іспанія 8 665 (+38)
12. Швейцарія 7 917 (+77)
13. Нідерланди 7 108 (+129)
14. Великобр-я 6 910 (+190)
15. Білорусь 6 292 (+75)
16.(+1) Бельгія 6 276 (+151)
17.( -1) Канада 6 223 (+69)
18. Італія 5 952 (+106)
19. Хорватія 5 745 (+5)
20. Казахстан 5 271
.
.
Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
1. США 114
2. Росія 77 (-1)
3. Японія 64
4. Франція 55
5. Китай 47
6. Італія 44 (+1)
7. Німеччина 36 (+1)
8.( -1) Іспанія 35
9. Чехія 34
10. Австралія 33
11. Румунія 32
12. Великобр-я 26
13. Швейцарія 24
14. Україна 19
15. Нідерланди 16
16. Бельгія 15
16. Білорусь 15
16. Сербія 15
16. Словенія 15
20. Канада 14
.
.
Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
1. Казахстан 753
2. Пуерто-Ріко 722
3. Туніс 693
4. Естонія 685
5. Чехія 592 (+5,88)
6. Хорватія 575 (+0,5)
7. Україна 541 (+20,37)
8. Греція 516 (+1,4)
9. Латвія 496 (+0,67)
10. Австралія 485 (+1,48)
11. Канада 445 (+4,93)
12. Нідерланди 444 (+8,06)
13.(+1) Румунія 420 (+8,44)
14.( -1) Білорусь 419 (+5,0)
15. Бельгія 418 (+10,07)
16. Чорногорія 389
17. США 344 (+3,39)
18. Люксембург 341 (+2,5)
19.(+1) Швейцарія 330 (+3,21)
20.( -1) Польща 329 (+1,0)
.
(в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-03-02).
1. США 11 467 (+225)
2. Чехія 11 078
3. Австралія 10 419
4. Румунія 7 673 (+18)
5. Україна 7 073 (+279)
6.(+1) Нідерланди 5 583 (+90)
7.( -1) Швейцарія 5 546 (+36)
8. Канада 5 340 (+59)
9. Японія 5 281 (+94)
10. Білорусь 5 168 (+1)
11. Хорватія 4 921 (+5)
12. Казахстан 4 914
13. Росія 4 842
14. Китай 4 691
15. Німеччина 4 373
16.(+1) Великобр-я 4 355 (+116)
16. Іспанія 4 355
18. Бельгія 3 786 (+80)
19. Франція 3 557 (+30)
20. Польща 3 142
.
.
Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
1. США 21 218 (+254)
2. Чехія 18 561 (+179)
3. Австралія 13 511 (+33)
4. Румунія 11 306 (+235)
5. Росія 10 713 (+131)
6. Україна 9 647 (+370)
7. Китай 8 744 (+86)
8. Німеччина 7 983 (+189)
9.(+1) Японія 7 419 (+100)
10.( -1) Швейцарія 7 399 (+57)
11. Іспанія 7 206 (+24)
12. Нідерланди 6 907 (+126)
13. Франція 6 625 (+161)
14. Білорусь 6 206 (+75)
15. Канада 6 124 (+69)
16. Бельгія 6 108 (+150)
17.(+1) Великобр-я 5 797 (+152)
18.( -1) Хорватія 5 745 (+5)
19. Казахстан 5 271
20. Польща 4 223 (+13)
.
.
Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
1. США 39 249 (+386)
2. Чехія 20 116 (+200)
3. Росія 17 978 (+239)
4. Австралія 15 998 (+49)
5. Румунія 13 430 (+270)
6. Китай 12 089 (+115)
7. Японія 10 887 (+157)
8. Україна 10 276 (+387)
9. Німеччина 9 797 (+279)
10. Франція 9 464 (+264)
11. Іспанія 8 665 (+38)
12. Швейцарія 7 917 (+77)
13. Нідерланди 7 108 (+129)
14. Великобр-я 6 910 (+190)
15. Білорусь 6 292 (+75)
16.(+1) Бельгія 6 276 (+151)
17.( -1) Канада 6 223 (+69)
18. Італія 5 952 (+106)
19. Хорватія 5 745 (+5)
20. Казахстан 5 271
.
.
Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
1. США 114
2. Росія 77 (-1)
3. Японія 64
4. Франція 55
5. Китай 47
6. Італія 44 (+1)
7. Німеччина 36 (+1)
8.( -1) Іспанія 35
9. Чехія 34
10. Австралія 33
11. Румунія 32
12. Великобр-я 26
13. Швейцарія 24
14. Україна 19
15. Нідерланди 16
16. Бельгія 15
16. Білорусь 15
16. Сербія 15
16. Словенія 15
20. Канада 14
.
.
Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
1. Казахстан 753
2. Пуерто-Ріко 722
3. Туніс 693
4. Естонія 685
5. Чехія 592 (+5,88)
6. Хорватія 575 (+0,5)
7. Україна 541 (+20,37)
8. Греція 516 (+1,4)
9. Латвія 496 (+0,67)
10. Австралія 485 (+1,48)
11. Канада 445 (+4,93)
12. Нідерланди 444 (+8,06)
13.(+1) Румунія 420 (+8,44)
14.( -1) Білорусь 419 (+5,0)
15. Бельгія 418 (+10,07)
16. Чорногорія 389
17. США 344 (+3,39)
18. Люксембург 341 (+2,5)
19.(+1) Швейцарія 330 (+3,21)
20.( -1) Польща 329 (+1,0)
.
(в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-03-02).
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.