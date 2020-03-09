Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA, прогресс Цуренко и Бондаренко

Три украинки - в топ-100, еще одна рядом

  • 09.03.2020 08:58
  • 1246 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA, прогресс Цуренко и Бондаренко
© wtatennis.com

По итогам недели в топ-5 рейтинга WTA вернулась украинская теннисистка Элина Свитолина, которой удалось одержать победу на турнире в Монтерее.

Свитолина отыграла две позиции и теперь 5-я. Лидерство сохранила Эшли Барти.

 

В топ-100 остаются три представительницы Украины. Наибольший прогресс показала Катерина Бондаренко, которая отыграла 57 позиций и теперь 347-я.

13 позиций отыграла Леся Цуренко, занимающая 139-е место.то.

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Источник — WTA

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Комментарии
    никовіліст
    online
      никовіліст, 09.03.2020 09:14
    0
    Сума рейтингів ТОП-3 тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
      1.        США           11 467 (+225)
      2.        Чехія          11 078
      3.        Австралія   10 419
      4.        Румунія        7 673 (+18)
      5.        Україна        7 073 (+279)
      6.(+1) Нідерланди   5 583 (+90)
      7.( -1) Швейцарія    5 546 (+36)
      8.        Канада         5 340 (+59)
      9.        Японія          5 281 (+94)
    10.        Білорусь       5 168 (+1)
    11.        Хорватія       4 921 (+5)
    12.        Казахстан     4 914
    13.        Росія            4 842
    14.        Китай           4 691
    15.        Німеччина    4 373
    16.(+1) Великобр-я   4 355 (+116)
    16.        Іспанія         4 355
    18.        Бельгія         3 786 (+80)
    19.        Франція        3 557 (+30)
    20.        Польща        3 142
    .
    .
    Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
      1.        США           21 218 (+254)
      2.        Чехія          18 561 (+179)
      3.        Австралія   13 511 (+33)
      4.        Румунія      11 306 (+235)
      5.        Росія          10 713 (+131)
      6.        Україна        9 647 (+370)
      7.        Китай           8 744 (+86)
      8.        Німеччина    7 983 (+189)
      9.(+1) Японія          7 419 (+100)
    10.( -1) Швейцарія    7 399 (+57)
    11.        Іспанія         7 206 (+24)
    12.        Нідерланди   6 907 (+126)
    13.        Франція        6 625 (+161)
    14.        Білорусь       6 206 (+75)
    15.        Канада         6 124 (+69)
    16.        Бельгія         6 108 (+150)
    17.(+1) Великобр-я   5 797 (+152)
    18.( -1) Хорватія       5 745 (+5)
    19.        Казахстан     5 271
    20.        Польща        4 223 (+13)
    .
    .
    Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
      1.        США           39 249 (+386)
      2.        Чехія          20 116 (+200)
      3.        Росія          17 978 (+239)
      4.        Австралія   15 998 (+49)
      5.        Румунія      13 430 (+270)
      6.        Китай         12 089 (+115)
      7.        Японія        10 887 (+157)
      8.        Україна      10 276 (+387)
      9.        Німеччина    9 797 (+279)
    10.        Франція        9 464 (+264)
    11.        Іспанія         8 665 (+38)
    12.        Швейцарія    7 917 (+77)
    13.        Нідерланди   7 108 (+129)
    14.        Великобр-я   6 910 (+190)
    15.        Білорусь       6 292 (+75)
    16.(+1) Бельгія         6 276 (+151)
    17.( -1) Канада         6 223 (+69)
    18.        Італія           5 952 (+106)
    19.        Хорватія       5 745 (+5)
    20.        Казахстан     5 271
    .
    .
    Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
      1.        США             114
      2.        Росія            77 (-1)
      3.        Японія          64
      4.        Франція        55
      5.        Китай           47
      6.        Італія           44 (+1)
      7.        Німеччина    36 (+1)
      8.( -1) Іспанія         35
      9.        Чехія            34
    10.        Австралія     33
    11.        Румунія        32
    12.        Великобр-я   26
    13.        Швейцарія    24
    14.        Україна        19
    15.        Нідерланди   16
    16.        Бельгія         15
    16.        Білорусь       15
    16.        Сербія          15
    16.        Словенія      15
    20.        Канада         14
    .
    .
    Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
      1.        Казахстан     753
      2.        Пуерто-Ріко   722
      3.        Туніс            693
      4.        Естонія         685
      5.        Чехія            592 (+5,88)
      6.        Хорватія       575 (+0,5)
      7.        Україна        541 (+20,37)
      8.        Греція          516 (+1,4)
      9.        Латвія          496 (+0,67)
    10.        Австралія     485 (+1,48)
    11.        Канада         445 (+4,93)
    12.        Нідерланди   444 (+8,06)
    13.(+1) Румунія        420 (+8,44)
    14.( -1) Білорусь       419 (+5,0)
    15.        Бельгія         418 (+10,07)
    16.        Чорногорія   389
    17.        США             344 (+3,39)
    18.        Люксембург   341 (+2,5)
    19.(+1) Швейцарія    330 (+3,21)
    20.( -1) Польща        329 (+1,0)
    .
    (в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-03-02).
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 09.03.2020 09:14
    0
    Сума рейтингів ТОП-3 тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
      1.        США           11 467 (+225)
      2.        Чехія          11 078
      3.        Австралія   10 419
      4.        Румунія        7 673 (+18)
      5.        Україна        7 073 (+279)
      6.(+1) Нідерланди   5 583 (+90)
      7.( -1) Швейцарія    5 546 (+36)
      8.        Канада         5 340 (+59)
      9.        Японія          5 281 (+94)
    10.        Білорусь       5 168 (+1)
    11.        Хорватія       4 921 (+5)
    12.        Казахстан     4 914
    13.        Росія            4 842
    14.        Китай           4 691
    15.        Німеччина    4 373
    16.(+1) Великобр-я   4 355 (+116)
    16.        Іспанія         4 355
    18.        Бельгія         3 786 (+80)
    19.        Франція        3 557 (+30)
    20.        Польща        3 142
    .
    .
    Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
      1.        США           21 218 (+254)
      2.        Чехія          18 561 (+179)
      3.        Австралія   13 511 (+33)
      4.        Румунія      11 306 (+235)
      5.        Росія          10 713 (+131)
      6.        Україна        9 647 (+370)
      7.        Китай           8 744 (+86)
      8.        Німеччина    7 983 (+189)
      9.(+1) Японія          7 419 (+100)
    10.( -1) Швейцарія    7 399 (+57)
    11.        Іспанія         7 206 (+24)
    12.        Нідерланди   6 907 (+126)
    13.        Франція        6 625 (+161)
    14.        Білорусь       6 206 (+75)
    15.        Канада         6 124 (+69)
    16.        Бельгія         6 108 (+150)
    17.(+1) Великобр-я   5 797 (+152)
    18.( -1) Хорватія       5 745 (+5)
    19.        Казахстан     5 271
    20.        Польща        4 223 (+13)
    .
    .
    Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
      1.        США           39 249 (+386)
      2.        Чехія          20 116 (+200)
      3.        Росія          17 978 (+239)
      4.        Австралія   15 998 (+49)
      5.        Румунія      13 430 (+270)
      6.        Китай         12 089 (+115)
      7.        Японія        10 887 (+157)
      8.        Україна      10 276 (+387)
      9.        Німеччина    9 797 (+279)
    10.        Франція        9 464 (+264)
    11.        Іспанія         8 665 (+38)
    12.        Швейцарія    7 917 (+77)
    13.        Нідерланди   7 108 (+129)
    14.        Великобр-я   6 910 (+190)
    15.        Білорусь       6 292 (+75)
    16.(+1) Бельгія         6 276 (+151)
    17.( -1) Канада         6 223 (+69)
    18.        Італія           5 952 (+106)
    19.        Хорватія       5 745 (+5)
    20.        Казахстан     5 271
    .
    .
    Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
      1.        США             114
      2.        Росія            77 (-1)
      3.        Японія          64
      4.        Франція        55
      5.        Китай           47
      6.        Італія           44 (+1)
      7.        Німеччина    36 (+1)
      8.( -1) Іспанія         35
      9.        Чехія            34
    10.        Австралія     33
    11.        Румунія        32
    12.        Великобр-я   26
    13.        Швейцарія    24
    14.        Україна        19
    15.        Нідерланди   16
    16.        Бельгія         15
    16.        Білорусь       15
    16.        Сербія          15
    16.        Словенія      15
    20.        Канада         14
    .
    .
    Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-03-09):
      1.        Казахстан     753
      2.        Пуерто-Ріко   722
      3.        Туніс            693
      4.        Естонія         685
      5.        Чехія            592 (+5,88)
      6.        Хорватія       575 (+0,5)
      7.        Україна        541 (+20,37)
      8.        Греція          516 (+1,4)
      9.        Латвія          496 (+0,67)
    10.        Австралія     485 (+1,48)
    11.        Канада         445 (+4,93)
    12.        Нідерланди   444 (+8,06)
    13.(+1) Румунія        420 (+8,44)
    14.( -1) Білорусь       419 (+5,0)
    15.        Бельгія         418 (+10,07)
    16.        Чорногорія   389
    17.        США             344 (+3,39)
    18.        Люксембург   341 (+2,5)
    19.(+1) Швейцарія    330 (+3,21)
    20.( -1) Польща        329 (+1,0)
    .
    (в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-03-02).
    Ссылка
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