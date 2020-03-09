Андрейс ЦЫГАНИКС: «В Заре меня называют «евробляха»

Игрок рассказал о прозвище, которое ему придумали в команде

  • 09.03.2020 07:21
  • 1444 просмотра
  • 1 комментарий
Андрейс ЦЫГАНИКС: «В Заре меня называют «евробляха»
© zarya-lugansk.com. Андрейс Цыганикс (справа)

Минувшей зимой «Заря» подписала латвийского легионера Андрейса Цыганикса, а хавбеку в команде придумали оригинальное прозвище.

«Подкалывали с самого начала, сразу же. Я сам из Латвии, вы знаете, что оттуда машины возят, поэтому меня назвали «евробляхой». Кто-то возит - не знаю, но я не собираюсь ничего возить сюда».

«Мне даже номер в раздевалке повесили, круто сделали пацаны. Номера латвийские повесили. Конкретно пацаны прикалываются. Это все позитивно, и это помогает влиться в коллектив», - считает Цыганикс.

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Источник — Профутбол

(4 голоса)

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Комментарии
    BaZia
      BaZia, 09.03.2020 08:04
    0
    Если будет желание можно будет и расстаможить со временем
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 09.03.2020 08:04
    0
    Если будет желание можно будет и расстаможить со временем
    Ссылка
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