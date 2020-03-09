Андрейс ЦЫГАНИКС: «В Заре меня называют «евробляха»

Минувшей зимой «Заря» подписала латвийского легионера Андрейса Цыганикса, а хавбеку в команде придумали оригинальное прозвище.

«Подкалывали с самого начала, сразу же. Я сам из Латвии, вы знаете, что оттуда машины возят, поэтому меня назвали «евробляхой». Кто-то возит - не знаю, но я не собираюсь ничего возить сюда».

«Мне даже номер в раздевалке повесили, круто сделали пацаны. Номера латвийские повесили. Конкретно пацаны прикалываются. Это все позитивно, и это помогает влиться в коллектив», - считает Цыганикс.