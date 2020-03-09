УАФ назначила официальных лиц на матчи 1/4 финала Кубка Украины

Матчи состоятся 11-го и 12-го марта

  • 09.03.2020 02:57
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УАФ назначила официальных лиц на матчи 1/4 финала Кубка Украины
© УАФ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/4 финала Кубка Украины сезона-2019/2020.

Кубок Украины. 1/4 финала

11.03.2020

«Динамо» (Киев) - «Александрия». Киев. НСК «Олимпийский». 19.30. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), ассистенты арбитра - Шлончак С.М. (Черкассы), Володин В.В. (Херсон), четвертый арбитр - Дердо А.В. (Черноморск), наблюдатель арбитража - Швецов В.Б. (Одесса). Арбитр ВАА - Бойко С.М. (Киевская обл.), Ассистент ВАА - Скрипка А.М. (Кропивницкий), наблюдатель ВАА - Петров В.Д. (Харьков). Делегат УАФ - Кучер А.Н. (Ровно). Офицер безопасности УАФ - Дзюбак В.Ф. (Ровно).

«Минай» - «Ингулец» (Петрово). Минай. Стадион «Минай». 15.00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Ассистенты арбитра - Журибида В.В. (Луцк), Дебенко И.Б. (Ивано-Франковск), четвертый арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), наблюдатель арбитража - Шандор А.А. (Львов). Делегат УАФ - Савчук А.К. (Луцк) Офицер безопасности УАФ - Скольбушевський А.Ю. (Луцк).

«Альянс» (Долина) - «Мариуполь». Суммы. Стадион «Юбилейный». 18.00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), ассистенты арбитра - Марулин С.Ю. (Херсонская обл.), Чертоляс М.В. (Херсон), четвертый арбитр - Кривушкин Д.В. (Харьков), наблюдатель арбитража - Покидько И.Р. (Полтава). Делегат УАФ - Мармач Ю.А. (Полтава).

12.03.2020

«Десна» (Чернигов) - «Ворскла» (Полтава). Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. 19.00. Арбитр - Арановський Е.А. (Киев), ассистенты арбитра - Жуков А.В. (Харьков), Куцев В.А. (Киев), четвертый арбитр - Деревинский А.А. (Киев), наблюдатель арбитража - Годулян В.И. (Одесса). Арбитр ВАА - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Ассистент ВАА - Алехин И.М. (Хмельницкий), наблюдатель ВАА - Дердо В.Г. (Черноморск). Делегат УАФ - Каденко А.В. (Киевская обл.).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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