Алексей ЧИЧИКОВ: «Теперь мариупольцы на нас очень серьезно настроятся»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал победу в матче с «Мариуполем»

  • 09.03.2020 01:02
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Алексей ЧИЧИКОВ: «Теперь мариупольцы на нас очень серьезно настроятся»
© СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1», который отметился дублем в ворота «Мариуполя», поделился впечатлениями от победного для днепрян матча.

- Алексей, долго не удавалось дожать соперника, который играл в численном меньшинстве. С чем это связано?
- Грех было бы не использовать те моменты, которые у нас были. Ситуация была такова, что надо было просто их дожать, ведь на оборону мы мало работали. Было много навесов и прострелов, и вот нашелся момент, ведь не хватало этого гола. Но все же забил, и дальше оставалось контролировать ситуацию и забивать еще.

- Для атакующего игрока, даже для статистики, вообще гола важны?
- Конечно. Я к этому раз забивал «Ворскле» в Полтаве, поэтому, конечно, рад, что прервалась сухая серия. Во-первых, это придает уверенности, во-вторых - это хорошее настроение. Теперь будем настраиваться на следующий матч, опять же с «Мариуполем», и снова буду настраиваться забить. Теперь нам надо продуктивно поработать, восстановиться и настроиться на дальнейшие матчи. Останавливаться ни в коем случае нельзя.

- Давно не забивал, выходя на замену?
- Ой, даже и не помню, когда такое последний раз было.

- Зимой на сборах ты больше играл даже в защите, но в официальных матчах тебя снова использует тренерский штаб в атакующих действиях.
- Ну, я все же разноплановый игрок. Если надо, то могу сыграть и в защите, могу сыграть и атакующего полузащитника - это все уже по ситуации тренер решает, в зависимости от моих возможностей, на ту позицию и ставит. На сборах ситуация требовала того, чтобы я играл в защите, но и там я выходил на замену в атакующую линию на своей привычной позиции. Все зависит от той или иной ситуации на поле.

- Впереди домашняя игра с «Мариуполем» и вторая часть чемпионата во второй шестерке. Что от нее ждешь?
- Понятно, что мы будем играть на максимальный результат. Будем стараться добиваться положительного результата в каждом матче. Ну, а завершить чемпионат хочется на первом месте во второй шестерке. По ближайшей игре с «Мариуполем», то они на нас теперь очень серьезно настроятся, будут по спортивному злыми, и как-то по-другому станут действовать на поле. Все же есть VAR и специалисты, которые будут давать оценку судейству. Ну, а мы выходим на поле и играем на победу.

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Источник — СК Днепр-1

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