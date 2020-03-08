Третий раз в истории УПЛ команда заканчивала матч ввосьмером

«Мариуполь» «вляпался в историю»

  • 08.03.2020 22:32
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Третий раз в истории УПЛ команда заканчивала матч ввосьмером
© СК Днепр-1

В матче с «Днепром-1» (0:3) сразу три игрока «Мариуполя» заработали красные карточки. Арбитр встречи Евгений Арановский отправил в раздевалку за нарушение правил Сергея Чоботенко, Сергея Яворского и Даниила Игнатенко.

Это всего третий подобный случай в истории чемпионатов Украины. 17 июня 1992 года в матче «Волынь» - «Буковина» (2:1) Игорь Ярменчук зажег красный «свет» перед тремя футболистами буковинцев, а 10 декабря 2017-го в поединке «Зари» и «Шахтера» (2:1) Сергей Бойко удалил трех игроков горняков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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